Marmarabirlik zeytini tane tane satacak

Marmarabirlik, 11 gramlık küçük ambalajlarla üretime başlıyor. 3 zeytinden oluşan tek porsiyonluk ambalajlar, önümüzdeki Ramazan ayında toplu iftar ve sahur noktalarında tüketiciye sunulacak.

DHA

Marmarabirlik, piyasa talebini karşılamak amacıyla 20 gramdan sonra şimdi de 11 gramlık küçük ambalajlarla üretime başlıyor. 3 zeytinden oluşan 11 gramlık ambalaj ile 7 zeytinden oluşan 20 gramlık ambalajın seri üretimi için yaklaşık 2 milyon Euro’luk yatırım yapılacak. Öncelikle Ramazan ayında toplu iftar ve sahur noktalarında tüketiciye sunulacak tek porsiyonluk mini ambalajların, okul kantinleri ve simit sarayları başta olmak üzere otel, restoran ve kahvaltı salonu gibi ev dışı tüketim alanlarında da sunulması planlanıyor.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, daha önce kurulan zeytin ezmesi üretim tesisinde geçen yıldan itibaren 20 gramlık ambalaj üretimine başlandığını, aynı tesiste 11 gram ambalaj denemeleri de yaptıklarını söyledi. 11 gram ambalajın 3, 20 gram ambalajın da 7 zeytinden oluştuğunu ifade eden Asa, böylece artık tane tane lezzet satılacağına işaret etti. Asa, şöyle dedi:

“2018 yılında mevcut tesislerimize yaklaşık 2 milyon Euro’luk yatırım yaparak, 11 ve 20 gram ambalajlı ürünlerimizi daha yüksek kapasitede üretmeye başlayacağız. Makine tedariki için firmalarla görüşmelerimiz sonlanmıştır. Piyasadan gelen yoğun talepler üzerine 2018 yılında EDT pazarına küçük ambalajla zeytin vermeye başlayacağız.”

Başkan Asa, otel ve restoran gibi ev dışı tüketim kanallarına ambalajlı ürün vermenin, yıllardır alışılan dökme ürün satışı geleneğini değiştireceğini söyledi. Asa, küçük ambalajların özellikle hızlı tüketimi tercih eden genç neslin zeytin tüketimine katkı sağlayacağını vurgulayarak, tüketiciyi önemsediklerini ve küçük gramajlı ürünlerin hijyenik yapısıyla dökme ürüne göre tüketiciye daha fazla güven vereceğini vurguladı.