Mavi Marmara mağdurlarının tazminatları ödendi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mavi Marmara mağdurlarının ailelerine tazmninatlarının ödendiğini açıkladı. 2010 yılında yaşanan olayda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminatlarının ödendiğini söyledi.

Gazze’ye yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara isimli gemiye 31 Mayıs 2010’da İsrail komandolarının düzenlediği baskında 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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Türkiye-İsrail ilişkilerini uzun bir dönem kopma noktasına getiren Mavi Marmara saldırısının yedinci yıldönümünde, İsrail’in saldırıda ölenlerin yakınlarına ödenmek üzere Türkiye’ye verdiği 20 milyon doların, aradan dokuz ay geçmesine rağmen ailelerine ödenmediği belirtilmişti.

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Bunun üzerine yazılı bir açıklama yapan Maliye Bakanlığı, tazminat ödemelerinin yapılmaması veya geciktirilmesi gibi bir yaklaşımın asla söz konusu olmadığını, ailelerle görüşmeler çerçevesinde çalışmaların tamamlanarak gerekli ödemelerin süratle yapılmasının temin edileceğini açıklamıştı.

Maliya Bakanı Naci Ağbal bugün yaptığı açıklamada “Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminatları ödendi” ifadesini kullandı.