MB’nin milyon dolarlık arazisine cami yapılacak

Merkez Bankası’nın Levent’teki milyon dolarlık arazisine, cami yapılması için düğmeye basıldı. CHP’nin caminin Etiler Polis Okulu arazisine inşa edilmesi önerisi ise kabul görmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Beşiktaş Müftülüğü'nün talebi üzerine geçen yıl Merkez Bankası'na ait Beşiktaş Levent'teki 18 bin metrekarelik arazinin statüsünü ‘merkezi iş alanı'ndan ‘dini tesis alanı'na çevirerek yaptığı imar planı revizyonu koruma kurulları tarafından uygun bulundu.

Kurul kararları, 22 Kasım tarihli İBB Meclis oturumunda oy çokluğu ile imar planlarına eklendi. Tartışma yaratan plan değişikliğine arazi sahibi Merkez Bankası da karşı çıkarak İBB'ye gönderdiği yazıda “Bankamızın İstanbul'daki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla söz konusu arsanın da dahil olduğu kapsamlı bir çalışma Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile başlatılan yazışmalar ve görüşmeler yoluyla devam etmektedir. Bu nedenle ilgili yazınızda bahsedilen imar planı değişiklik talebiniz uygun görülmemektedir” ifadelerine yer verildi.

CAMİ TARTIŞMASI ÇIKTI

İmar planı değişikliğine CHP grubu da muhalefet etti. Meclis oturumu sırasından söz alan CHP İBB Meclis Üyesi Affan Keçeci, bölgede çok yoğun bir trafik olduğunu hiç boş alan kalmadığını belirterek “Zaten arazinin arka sokağında Levent Camisi var. Eğer cami yapılacaksa Etiler Polis Okulu'nun daha büyük olan 30 dönümlük arazisine yapalım. Bu arazi deprem toplanma alanı olarak kalsın” önerisi getirdi. AKP Grup Başkanvekili Temel Başalan ise CHP grubunu camiye karşı çıkmakla suçlayarak “CHP bugüne kadar yeşil alanların camiye çevrilmesine karşı olduğunu söylüyordu. Bu arazi 3 emsal inşaat izni olan bir yer. Yine karşı çıkıyorlar” dedi.

Meclis oturumunda söz alan CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever de “Biz başka bir alanı 30 dönümlük daha büyük bir alanda cami yapılmasını önerdik. Ama Grup Başkan Vekili bu söylediğimizi dikkate almadan algı operasyonu yapmaya devam ediyor” dedi. CHP'nin itirazlarına rağmen değişiklik oy çokluğu ile kabul edildi.