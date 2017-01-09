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McDonalds Çin’den çıkıyor

McDonalds Çin ve Hong Kong'daki restoranlarının yüzde 80'ini satıyor.
09:109 Ocak 2017
Ekonomi
McDonalds Çin’den çıkıyor
McDonalds Çin ve Hong Kong'daki restoranlarının yüzde 80'ini satıyor.

McDonalds, Çin ve Hong Kong operasyonlarının yüzde 80’ini satıyor Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgilere göre McDonalds Corp, Çin ve Hong Kong’daki operasyonlarının yüzde 80’inin Citic Group
ve Carlyle Group LP liderliğindeki bir konsorsiyuma satmayı planlıyor.

Kaynaklar, 20 yıllık franchise haklarını ve 2 milyar dolar tutarında borcun devrini de içeren satış anlaşmasının bugün imzalanmasını bekliyorlar.

McDonalds Group’un Çin ve Hong Kong operasyonlarının yüzde 52’sini Citic, Carlyle ise yüzde 28’ini alacak.

FOREKS

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