McDonald’s’tan eylem planı

Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden McDonalds rakiplerine kaybettiği müşterilerini geri kazanmak için eylem planı yaptı.

Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden McDonalds rakiplerine kaybettiği müşterilerini geri kazanmak için eylem planı yaptı.

McDonald’s’ın ABD Başkanı Chris Kempczinski yaptığı açıklamada 2012 yılından bu yana 500 milyon müşterilerini rekabet ettikleri şirketlere kaptırdıklarını açıkladı.

Şirket bu müşterileri geri kazanmak için 1.7 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Şirketin CEO’su Steve Easterbrook önümüzdeki dönemde menülerinde yenilikler yapacaklarını belirtti.

500 MİLYON DOLAR TASARRUF BEKLENİYOR

Easterbrook, “Harekete geçmek için acelemiz var. Gelişmiş teknoloji ve modern müşteri beklentileriyle uyuşmak durumundayız. Daha kârlı olmalıyız ve daha çok müşteriye ulaşmalıyız” diye konuştu.

Şirket bir yandan da tasarruf tedbirlerini uygulamaya devam ediyor. McDonalds’ın 2018’in sonuna kadar idari giderlerinden 500 milyon dolar tasarruf yapması bekleniyor.

Şirketin 2019 yılı ve daha sonrası için koyduğu hedefler ise şöyle:

*Yıllık olarak satışları yüzde 3-5 arasında artış

*Hisse başına büyümeyi en yüksek tek haneli rakamlara çıkarmak.

*19-25 yaş arası gruba yönelik yatırımlar yapmak.