McDonald’s’tan Suudi Arabistan’da veliaht prens ilanı

McDonald's'ın Suudi Arabistan'da Veliaht Prens olarak seçilen Muhammed bin Salman hakkında verdiği ilan dikkat çekti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensliği’ne Muhammed bin Salman’ın atanması dünya gündemine oturdu.

31 yaşındaki Salman seküler görüşleriyle dikkat çekerken gelecekteki kralı selamlayanlar arasında McDonald’s, Burger King ve Dominos gibi ABD’li fast food zincirlerinin olması dikkat çekti.

İLGİLİ HABER Suudi Arabistan'da veliaht prensliğine Muhammed bin Salman getirildi

Vox’un haberine göre McDonald’s yeni kralı selamlamak için gazetelere verdiği ilanda, “Yüce kralımıza sadakatimizi yineliyoruz, Adülaziz El Suud’un oğlu Kral Salman. Savunma Bakanı ve Başbakan olacak oğlun Emir Muhammed bin Salman’ı destekliyoruz. Tanrı ona bilgelik ve kral olabilmek için gerekli donanımı versin. Selam ile… McDonald’s”

McDonald’s’ın Suudi Arabistan’daki faaliyetlerini Kral Salman’ın akrabası olan Mişal bin Halid El Suud yürütüyor.