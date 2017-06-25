McDonald’s’tan Suudi Arabistan’da veliaht prens ilanı

Suudi Arabistan Veliaht Prensliği’ne Muhammed bin Salman’ın atanması dünya gündemine oturdu.
31 yaşındaki Salman seküler görüşleriyle dikkat çekerken gelecekteki kralı selamlayanlar arasında McDonald’s, Burger King ve Dominos gibi ABD’li fast food zincirlerinin olması dikkat çekti.
Vox’un haberine göre McDonald’s yeni kralı selamlamak için gazetelere verdiği ilanda, “Yüce kralımıza sadakatimizi yineliyoruz, Adülaziz El Suud’un oğlu Kral Salman. Savunma Bakanı ve Başbakan olacak oğlun Emir Muhammed bin Salman’ı destekliyoruz. Tanrı ona bilgelik ve kral olabilmek için gerekli donanımı versin. Selam ile… McDonald’s”
McDonald’s’ın Suudi Arabistan’daki faaliyetlerini Kral Salman’ın akrabası olan Mişal bin Halid El Suud yürütüyor.