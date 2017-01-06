Mega projeler bana ait ismim bile anılmıyor

Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, Marmaray veAvrasya Tüneli ile 1999 yılında ‘Altın Üçgen’ ismi ile tanıttığı ‘3 katlı tüp geçit’ projelerinin kendisine ait olduğunu söyledi.

Mimar ve Kentbilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, İstanbul'un iki yakasını deniz altından bağlayan Avrasya Tüneli, Marmaray ve yapılması planlanan ‘3 katlı tüp geçit' projelerinin kendisine ait olduğunu söylerek, “Beklediğim tek bir zerafet var ismimin anılması” dedi.

Uluslararası Mimarlık Akademisi Bölge Başkanı ve 1999 – 2002 yıllarında Başbakan eski Başdanışmanı olan Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, İstanbul'un iki yakasını deniz altından bağlayan Avrasya Tüneli, Marmaray ve yapılması planlanan ‘3 katlı tüp geçit' projelerinin kendisine ait olduğunu söyledi. 20 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı döneminde projelerini kamuoyu ile paylaşarak Türkiye gündemine getirdiğini belirten Alp, “Bu projelerim İstanbul bilbordlarını ve gazete sayfalarını çok süsledi. Ancak, ne Marmaray'ın ne de Avrasya Tüneli'nin açılışlarında ismim anılmadı. Fikir emeğine saygı demokrasilerin ve çağdaşlığın birincil koşullarından ve dinimizin de ilkelerindendir. Beklediğim bir tek zarafet var, ismimin anılması. 90'lı yıllardan itibaren Alp Hoca Japonya'da, ABD'de, Çin'de bu projelerin enzerlerini gezdi, gördü, inceledi, İstanbul'a uyarladı, yazdı, çizdi, gündeme getirdi, hükümetleri harekete geçirdi' denmesi beni mutlu ederdi” diye konuştu.

ÇEMBERLER SİSTEMİ GELİŞTİRDİM

İstanbul ulaşımının her geçen gün daha vahim bir tablo çizmesinin nedenlerinden birinin ana ulaşım akslarının doğu-batı yönünde doğrusal olmasından kaynaklandığını belirten Alp, “Marmaray ve Avrasya Tüneli projeleri benim ürettiğim kapsamlı bir projenin parçalarıydı. İstanbul için ‘çemberler sistemi' adını verdiğimiz bir sistem oluşturdum. İstanbul'da ulaşım dairesel hareketler yapamadığı için E-5, Tem ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi ana sirkülasyon hatları doğu-batı yönünde ilerliyor. Bu zamana kadar pek çok çağdaş şehir inceledim. Bir çoğunda ulaşım dairesel hareketlerle şehri çevreliyor. Japonya da, ABD de, Çin de bu projelerin benzerlerini inceledim” diye konuştu.