Mega projelere gayrimenkul sertifikası gelebilir

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli gayrimenkul sertifikası düzenlemesine köprüler gibi büyük altyapı projelerinin de eklenebileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli gayrimenkul sertifikası düzenlemesine köprüler gibi büyük altyapı projelerinin de eklenebileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, gayrimenkul sertifikası düzenlemesine köprüler gibi büyük altyapı projelerin de eklenebileceğini, düzenlemeye kira getirili projelerin de monte edilebileceğini söyledi.

Gayrimenkul sektöründe finansman çeşitlendirmesi ve küçük yatırımcıların gayrimenkule yatırım yapabilmesini amaçlayan gayrimenkul sertifikası düzenlemesinde, ilk ihracın TOKİ-Makro İnşaat ortaklığındaki konut projesine yönelik gerçekleştirileceği ve ihraçta toplam hasılatın 143.24 milyon lira olarak öngörüldüğü açıklanmıştı.

Sistem, küçük yatırımcının da gayrimenkul projelerinde metrekare bazlı yatırım yapabilmesini düzenliyor.

“DÜZENLEMEYE KÖPRÜLER DE EKLENEBİLİR”

Canikli Reuters’a verdiği söyleşide gayrimenkul sertifikası düzenlemesinin zamanla başka projeler için de genişletilebileceğini şu sözlerle anlattı:

“Düzenleme değer kazanacak bütün projeler için geçerli. Teorik olarak köprüler bile dahil edilebilir. Ancak ilave bazı detaylandırmalar ve modellemeler yapılması gerekiyor. Mesela mülkiyetin kamuya geçmemesi gerekiyor. Belki kira getirisi üzerine kurulu bir model de (gayrimenkul sertifikası düzenlemesine) ilave edilebilir.

ʻʻ Teorik olarak köprüler bile dahil edilebilir. Ancak ilave bazı detaylandırmalar ve modellemeler yapılması gerekiyor. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli

“UYGULAMADA YATIRIMCILARIN KONUTLARI HACZEDİLEMİYOR”

Düzenlemenin detaylarını da anlatan Canikli, “Küçük yatırımcıların metrekare bazlı aldığı konutlar haczedilemiyor, rehnedilemiyor. Sertifika satın alanların ödemeleri müteahhide hak ediş gibi aktarılıyor. İnsanlar isterlerse konutu ellerindeki sertifikalarla sonradan satın alabiliyor” diye konuştu.

“Proje yatırımcı için risk içermiyor” diyen Canikli, “Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetki verecek ve bu projelere girecek şirketlerin mali yapılarına bakacak. Sistem bankacılık sektöründeki riskleri de azaltacak” ifadesini kullandı.

SPK Başkanı Vahdettin Ertaş da geçtiğimiz haftaki açıklamasında “Gayrimenkul sertifikalarının borsada alınıp satılabilmesi sonucunda, gayrimenkulün borsada işlem gören bir finansal araca dönüştürülmesi de mümkün hale gelebilecek” demişti.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR? Gayrimenkul sertifikası, Hükümetin 2016 Eylem Planı'nda yer alıyordu. Gayrimenkul sertifikası gayrimenkul projesi hayata geçiren firma tarafından projenin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen menkul kıymetler olarak nitelendiriliyor. Daha basit olarak anlatmak gerekirse, vatandaşların devlet güvencesinde işlem gören konut projelerinden metrekare bazında hisse satın alabilmesi. Gayrimenkul sertifikasına sahip olan vatandaşlar ellerinde yeterli sayıda sertifika var ise proje tamamlandığında alınan hisse oranına göre daire sahibi olabiliyor. Haklarını bu şekilde kullanmak istemeyenler ya da hisse oranları yeterli olmayanlar ise izahname ile ilan edilen oranda faiz alabiliyor. Bununla beraber talep görmeyen dairelerin bankaca satılması sonucu elde edilen gelirin paylarına bölünmesi sonucu çıkan tutarı alabiliyorlar..

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