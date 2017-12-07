Mehmet Şimşek BES’ten çıkan kişi sayısını açıkladı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Bireysel Emeklilik Sistemiyle (BES) ilgili soru önergesini yanıtladı. Bakan Şimşek, sisteme otomatik olarak dâhil edilen 7 milyon 704 bin 825 çalışandan, 4 milyon 662 bin 126’sının BES’den caydığını açıkladı.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Başbakan BinaliYıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde BES'e başvuran ve kendi isteğiyle ayrılanların sayısının açıklanmasını istedi ve “Çalışanlardan BES hesabına yüzde 3’den daha fazla kesinti yapılmasını talep eden var mıdır? Var ise sayısı kaçtır?” şeklinde soru yöneltti.

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Ömer Fethi Gürer'in Başbakan Yıldırım'a yönelttiği soru önergesine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yanıt verdi. Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Ülkemizde bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı hayata geçirmek amacıyla çıkarılan ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda değişiklik öngören 10/8/2016 tarih ve 6740 sayılı Kanun, 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun gereğince çalışanlar, Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında sisteme tedrici olarak dahil edilmektedir” açıklamasında bulundu.

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SİSTEME KATILIM ZORUNLU DEĞİL

Sistemin zorunlu olmadığını vurgulayan Başbakan Yardımcısı Şimşek, işverenin çalışanlarını “otomatik” olarak sisteme dahil etmesi ve çalışanın istemediği takdirde ise sistemden çıkması esasına dayandığını vurguladı.

7.7 MİLYON ÇALIŞANDAN 3 MİLYONU DEVAM EDİYOR

Başbakan Yardımcısı Şimşek, “3/11/2017 tarihi itibarıyla, 7.704.825 çalışan otomatik olarak sisteme katılmıştır. 4.662.126 kişi cayma ve sonlanma hakkını kullanmış olup bu çalışanlar arasından 1.027.254 kişinin hâlihazırda başka bir bireysel emeklilik sözleşmesi bulunmaktadır. 3.042.699 kişi ise sistemde kalmaya devam etmektedir” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin zorunlu olmadığı söylense de çalışanların maaşlarından otomatik olarak kesinti yapıldığını belirtti.

YÜZDE 60'I CAYDI

Sisteme otomatik olarak dahil edilenlerin yüzde 60'ından fazlasının caydığını belirten Ömer Fethi Gürer, “Kamu emekliliği güçlendirilmelidir. Emekliliğin bireyselleşerek dolaylı yoldan özelleşmesini çalışanların benimsemediği anlaşılıyor. Çalışanların farklı kesintilerle aldıkları ücret zaten budanıyordu. Bu tür uygulamalar her kesimi kapsayacak ortak bir yaklaşım ve anlayışla değerlendirilmelidir. Ben yaptım oldu anlayışı karşılık bulmamıştır” dedi.