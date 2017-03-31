Mehmet Şimşek’ten Halkbank açıklaması

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın ABD'de tutuklanması için açıklamalarda bulundu. Şimşek, bu olayın zamanlamasının manidar olduğunu belirterek Halkbank'ın küresel normlara karşı hiçbir faaliyetin bulunmadığını ifade etti.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın ABD'de tutuklanması için açıklamalarda bulundu. Şimşek, bu olayın zamanlamasının manidar olduğunu belirterek Halkbank'ın küresel normlara karşı hiçbir faaliyetin bulunmadığını ifade etti.

Şimşek A Haber canlı yayınında, büyüme rakamları, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tutuklanması, beyaz eşyada ÖTV indiriminin devam edip etmeyeceği, trafik sigortası tavan fiyat uygulaması, enflasyon ve kurdaki gidişat konusundaki sorulara şu yanıtları verdi:

Türkiye ekonomisi 2016’da beklenenden çok daha iyi büyüdü. Şokların, darbelerin olduğu bir dönemde toparlanma son derece hızlı oldu. Ekonomide toparlanma çok geniş boyutlu, hanehalkı ve devletin tüketimi ile yatırımlardaki artış önemli.Toparlanma hızlı oldu, Türkiye teknik olarak resesyona girmedi; alınan tedbirlerin etkisi güçlü oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde büyüme ılımlıdır, veriler de onu gösteriyor. İkinci çeyreğin ortasında itibaren büyük ihtimalle toparlanma hızlanır. Anayasa değişikliğinin kabulü ve ilave reformlarla Türkiye tekrar yüksek büyüme patikasına girecek. Yılın ilk dört ayında referandum ve diğer belirsizliklerin etkisiyle büyüme bir miktar yumuşak gidiyor. İnanıyorum ki büyüme tekrar yüzde 4’ün üzerine ardından da yüzde 5’in üzerine çıkar.

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HALKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI’NIN TUTUKLANMASI

Halkbank GMY’nin ABD’de tutuklanmasının zamanlaması manidar. Halkbank’ın Türkiye, BM kararları ya da küresel normlara aykırı hiçbir işlem ve faaliyeti olmadı. Halkbank orta vadede dışarıdan kaynak bulma noktasında ilave maliyetlerle karşılaşabilir; ancak SYR ve devletin arkasında olması konusunda bankanın sorunu yok. ABD’de tartışmalı olarak başlatılan davadan Halkbank’ın en az etkilenmesi için gerekeni yapacağız.

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(Beyaz eşyada) kısa süreli olarak (ÖTV indiriminde) bir devam kararı verebiliriz, daha nihai kararı vermedik.

Trafik sigortası primlerinde tavan fiyat uygulamasını çalışıyoruz, henüz nihai noktaya getirmedik.Trafik sigortalarında tavan prim uygulamalarını kalıcı değil kısa vadeli düşünüyoruz. En geç birkaç hafta içinde, nisan ayında uygulamaya girer

Enflasyon yüzde 10’un biraz üzerine çıktı ve bu kabul edilebilir değil. Hedefimiz enflasyonu küçük tek hanelere düşürmek. Kur nisbi bir istikrara kavuşmuş durumda, yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun tek haneye düşmesi beklentimiz var. Siyasette kalıcı istikrar sağlanır, reformlara kalınan yerden devam edilirse TL’nin orta ve uzun vadeli görünümü olumluya döner. Türkiye ticaret ortaklarından daha hızlı büyür ve reformlarla hikayesi güçlenirse lira kalıcı olarak orta vadeli perspektifte güçlenir.