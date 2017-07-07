Melih Gökçek o iddialara yanıt vermedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) son dönemde en çok iş alan Söğüt AŞ. firmasıyla ilgili iddialara belediye sessiz kaldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) son dönemde en çok iş alan Söğüt AŞ. firmasıyla ilgili iddialara belediye sessiz kaldı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bilgi edinme yoluyla istediği sorulara ‘ilgili birimlerden bilgi alın' denildi. Emir, “ABB ile Söğüt, diğer ifadeyle Melih Gökçek ile Mustafa Akan arasındaki ekonomik ilişkiler er ya da geç tüm detaylarıyla açığa çıkacaktır” dedi.

ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKAR

Ankara Trafik Vakfı'na ait Türközü'ndeki arsaya Söğüt firması AVM yapıyor. Belediyenin bu konudaki izni ve Söğüt A.Ş ile ilgili bilgileri öğrenmek için CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, bilgi edinme kanunu çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sorular yöneltti. Belediyenin ‘'Mavi Masa'' birimi soruları cevaplandırmak yerine geçiştiren ve başka birimlere yönlendiren yorumlarda bulundu.

Sorularına cevap alamayan CHP'li Emir, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Melih Gökçek, konu Söğüt A.Ş olunca üç maymunu oynuyor. Ankara'da yıllardır belediyeden aldığı asfalt, altyapı, köprü işleriyle büyüyen bu şirkete ilişkin net sorularımızı bile yanıtlamaktan korkuyorlar. Gökçek yönetimindeki belediye, içinde hiçbir bilgi olmayan cevabıyla Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nu da ihlal etmekte, suç işlemektedir. Belediye ile Söğüt, diğer ifadeyle Gökçek ile Mustafa Akan arasındaki ekonomik ilişkiler er ya da geç tüm detaylarıyla açığa çıkacaktır. Gökçek'e tavsiyem, FETÖ'ye verdiği desteğin ortaya çıkmasının ardından bulunduğu ‘pişmanım' itirafını, Söğüt ile ilişkileri ortaya döküldükten sonra da bulunmaması için sorularıma gerekli yanıtları vermesidir” dedi.