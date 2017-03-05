Memur cepten yiyecek

Yüzde 3’lük zammı 2 ayda eksiye düşen memur ve emeklilere, temmuz ayına kadar fark yok

Hükümetin Memur-Sen ile imzaladığı toplu sözleşme mutabakat zaptına göre, bu yılın ilk 6 aylık dönemi için yapılan yüzde 3'lük maaş zammının üzerine, haziran enflasyonu gerçekleşinceye kadar hiçbir şekilde enflasyon farkı ilave edilmeyecek. Haziran dahil olmak üzere ilk 6 ay boyunca enflasyonda yaşanan olağanüstü artışlar dikkate alınmadan ocak ayında verilen maaş aynen ödenecek, 3 Temmuz'da açıklanacak TÜİK verileriyle de 6 aylık geçmiş enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin 15 Temmuz'da alacağı maaş yüzde 4'lük sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı kadar artırılacak.

ERİME HIZLANACAK

Hükümet ile Memur-Sen'in enflasyon farkını, farkın oluştuğu ay yerine 6 aylık dönemlerle maaşlara yansıtılması şartını toplu sözleşmeye yazması milyonlarca memur ve memur emeklisinin reel gelirinde ciddi erozyona yol açacak. Ocak ayında aldığı yüzde 3'lük zammı enflasyonun yüzde 3.29'a yükselmesiyle daha şubatta tümden kaybedip eksiye düşen bu geniş kesimin maaşı, önümüzdeki mart, nisan, mayıs ve haziran ayları boyunca her ay daha da fazla eriyecek. Enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi 6 ay boyunca sürekli artması halinde örneğin 70 lira zam alan en düşük dereceli bir memurun maaşındaki erime 115 liraya çıkabilecek.

Bu yılın başında yüzde 4.73 zam yapılan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine enflasyon farkı verilmiyor. Onun yerine 6 aylık gerçekleşen enflasyon kadar artışa gidiliyor. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 5'e çıkması halinde bu kesim de eksiye düşecek. Üstelik böyle bir durumda memur ve memur emeklilerinin temmuz maaşı yüzde 4 zam artı yüzde 2 enflasyon farkı kadar artırılırken işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri yılın ikinci yarısında yüzde 5 zamla yetinecek. Bu kesimin alacağı zam, memur ve memur emeklilerinin ikinci yarı yıl zammının altında kalacak.

Şimşek: reel olarak düştü

Enflasyonun fiyat, ücret ve maaşları nasıl erittiğine ilişkin çarpıcı örneği Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek vermişti. Geçen ay sigorta primlerinin yüksek olduğuna ilişkin eleştirilere yanıt veren Şimşek, “Trafik sigortası primlerinin düşmediği yanlış bir algıdır. Son bir yılda, ortalama yüzde 9 civarında enflasyon var. Primlerin artmamış olması, reel olarak düşmesi anlamına gelir. İkinci olarak primlerde de düşüş var, yüzde 10 civarında. Dolayısıyla toplamda yüzde 20 civarında primlerde düşüş var” açıklamasında bulunmuştu.