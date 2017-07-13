Mercedes-Benz 50. yılını kutladı

Mercedes-Benz Türkiye 50 yaşını doldurdu. 1967 yılından bu yana Türkiye'ye 1 milyar Euro yatırım yapan şirket 50. yılını bir davet ile kutladı.

Mercedes-Benz Türkiye Türkiye’deki 50. yılını eski Davutpaşa fabrikasında kutladı. Törende Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Kamyon ve Otobüs Grubu Başkanı Martin Daum ve bir süre Mercedes-Benz Türkiye’nin de başında bulunan Mercedes-Benz Otomobil Grubu Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi Britta Seeger bir konuşma gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün Türkiye’ye 1 milyar Euro’nun üzerinde yatırım yaptıklarından bahsetti. Sülün, “50 yıl önce şu an bulunduğumuz Davutpaşa Fabrikası'nda başladı. Bugün içerisinde bulunduğumuz bu tesis, 17.500 metrekare alan üzerine kurulu, 8.600 metrekaresi kapalı alandan oluşan, tek vardiyada yılda 300 adet otobüs üretim kapasitesine sahip, 1967 yılındaki ismiyle Otomarsan'ın ilk üretim tesisidir. O tarihte Otomarsan bu tesiste 293 kişi ile günde yarım otobüs üretiyordu. Bugün Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda 3.500 çalışanımız ile günde 16 otobüs ve Aksaray Kamyon Fabrikası'nda 1.800 çalışanımız ile günde 58 kamyon üretiyoruz” diye konuştu.

Sülün toplantı salonunda konuşmasını yapmak için Mercedes marka bir otobüsle geldi.

50. yılında 50 start-up’a 500 bin TL bağış yapan Mercedes-Benz Türkiye’nin 50 start-up projesi hakkında da bilgi veren Sülün, “Türkiye'nin geleceğine ve potansiyeline de yatırım yaptığımızı gösteriyoruz. Bu kapsamda 50 startup'ı destekliyor ve 500.000 TL'lik para ödülünü kendilerine tamamen hibe ediyoruz.” şeklinde konuştu.

‘TÜRK’E VE TÜRKİYE’YE YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK’

Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Kamyon ve Otobüs Grubu Başkanı Martin Daum ise törende yaptığı konuşmada “Mercedes-Benz Türk, bugün üretim, AR-GE ve IT ağı ile Almanya'daki merkez fonksiyonlarımız içinde çok önemli bir yere sahip. Şirket, kuruluşundan bugüne Türkiye'deki otobüs ve kamyon üretiminde sanayinin gelişmesine öncülük ederek dünyaya da örnek oldu. Bu sebeple 50 yıl boyunca Türkiye'deki üretim tesislerine yaptığımız yatırımlar arttı, hatta Türkiye organizasyonumuza ilave sorumluluklar verildi. Türkiye'de 1968 yılında otobüs üretimine, 1986 yılında ise kamyon üretimine başladık. 2009 yılında 2.El Faaliyetleri Merkezimizi ve AR-GE Merkezimizi açtık. 2013 yılında Türkiye'yi bilgi teknolojileri üssü olarak konumlandırarak İstanbul'dan tüm dünyaya hizmet veren Global IT Hizmetleri Merkezi'ni kurduk. 2016 yılında Aksaray Kamyon Fabrikası'na üretimi ikiye katlamak için yeni bir yatırım başlattık ve son olarak bu yıl Mayıs ayında ikinci AR-GE Merkezimizin temelini attık. Tüm Mercedes-Benz Türk çalışanlarını, 50. yıldönümleri ve 50 yıllık başarılarından dolayı tebrik ediyoruz” dedi.

‘ÜLKENİZ İLE YAKIN TEMASIM VAR’

Geçen yıl görevini Sülün'e devreden Mercedes-Benz Otomobil Grubu Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi Britta Seeger ise ‘50. Yılda 50 Startup' yarışmasının kazananlarını kutlayarak başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye'de çalışmak benim için son derece keyifliydi ve hala ülkeniz ile yakın temasım var. Mercedes-Benz Türk benim için ikinci bir yuva oldu, beni yine her zamanki sıcaklık ve samimiyetle karşılayan bu büyük aile ile yollarım kesiştiği için çok mutluyum. Mercedes-Benz Türk ekibi benim bugüne kadar çalıştığım en çalışkan, en tutkulu, en güvenilir ve işine bağlılığı en yüksek ekiplerden biri diyebilirim.

Seeger toplantıya üstü açık lüks bir Mercedes’le gelerek konuşmasını yaptı.

Bu ekip 2016 yılında ve 2017 yılı ilk yarısında premium segmentte Türkiye birincisi olarak ödül aldı ve yeni hedeflerine kitlendi. Her zaman çıtayı yükseltmek ve inovatif çözümler sunmak Daimler ekibi olarak genlerimizde var. Bu sebeple gelişen teknolojide liderlik özelliklerine odaklandığımız “Leadership 2020” olarak adlandırdığımız küresel bir değişim projesi başlattık. Bu yenilikçi, öncü yaklaşımın yansımasını Mercedes-Benz Türk'ün 50. yılı kapsamında hayata geçirdiği ‘50. Yılda 50 Startup' projesinde de görüyoruz. Hayatı ve çevrelerini değiştirmeye gönüllü Mercedes-Benz Türk ekibini gönülden kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum.”

50 YILDA 50 START-UP Türkiye'nin 59 ilden 680 girişimcinin başvurduğu “50. Yılda 50 Startup” projesi, alanlarında uzman startup hub'lar, sivil toplum kuruluşu, teknoloji editörleri, şirket yöneticilerinden oluşan jürinin değerlendirmesi ile sonuçlandı. Temmuz ayı başında kazanan 50 startup'a ödülleri takdim edildi. En beğenilen ilk üç proje sahibi Kadir Can Kırkoyun, Kadir Demircioğlu ve Umutcan Duman ise bu özel etkinlikte sahnede ödüllerini Daimler AG ve Mercedes-Benz Türk yöneticilerinden alarak onurlandırıldılar. “50. Yılda 50 Startup” yarışmasında Kadir Can Kırkoyun'un geliştirdiği, oyunlaştırılmış mobil kodlama platformu olan Scode projesi; Kadir Demircioğlu'nun geliştirdiği kumaşları daha işlevsel hale getiren akıllı kumaş projesi; Umutcan Duman'ın geliştirdiği atık toplama süreçlerini akıllı hale getirerek maliyetleri ve karbon salınımını azaltan proje ilk üçe girerek 50'şer bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.