TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde toplam teklif belli oldu

Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde toplam teklif 637 milyon dolar, toplam gerçekleşen tutar 350 milyon dolar oldu. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satış ihalesinde 6 ay vadede dolar kuru 4.13 TL oldu.

Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün ilk kez açtığı üç TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesinde bir, üç ve altı ay vadede gerçekleşen toplam tutar 350 milyon dolar oldu.

TCMB’nin bir ay vadeli 150 milyon dolar tutarındaki ihalesine 321 milyon dolar teklif gelirken, 3 ay vadeli 100 milyon dolar tutarındaki ihaleye 166 milyon teklif geldi. Altı ay vadeli 100 milyon dolar tutarındaki ihaleye gelen teklif tutarı ise 150 milyon oldu.

İhalede bir ay vadede kabul edilen ortalama vadeli kur 3.9452 olurken en düşük 3.9350, en yüksek 4.0198 olarak gerçekleşti.

İhalede üç ay vadede kabul edilen ortalama vadeli kur 4.0223 olurken en düşük 4.0175, en yüksek 4.0290 olarak gerçekleşti.

İhalede altı ay vadede kabul edilen ortalama vadeli kur 4.1363 olurken en düşük 4.1280, en yüksek 4.1540 olarak gerçekleşti.

TCMB’nin ihaleleri önümüzdeki günlerde de azami yılsonuna kadar 3 milyar dolar olacak şekilde devam edecek.

TCMB tarafından açıklanan takvime göre haftada üç kez 150 milyon dolar tutarında bir ay vadeli, haftada bir kez 100 milyon dolar tutarında üç ay vadeli, iki haftada bir kez 100 milyon dolar tutarında 6 ay vadeli ihale gerçekleştirilecek.

Konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan KapitalFx Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, “1 ay vadeli 150 milyon USD'lik ihalede teklif 321 milyon USD, ortalama fiyat 3,9452… (en düşük 3,9350 – en yüksek 4,0198), 3 ay vadeli 100 milyon USD'lik ihalede teklif 166 milyon USD, ortalama fiyat 4,0223… (en düşük 4,0175 – en yüksek 4,0290), 6 ay vadeli 100 milyon USD'lik ihalede teklif 150 milyon USD, ortalama fiyat 4,1363… (en düşük 4,1280 – en yüksek 4,1540). Toplamda 350 milyon USD'lik döviz satımına 637 milyon USD teklif geldi.

1 ay vadeli ihaleye gelen talep miktarının, 3 aylık ve 6 aylık ihalelere göre daha belirgin olduğunu görüyoruz. 3 aylık ve 6 aylık ihalelerde talep biraz sınırlı kalmış. Bu bakımdan kura yatıştırıcı etkide bulunabilir. Ancak gelen taleplerden piyasasının 3 ve 6 ay riskini almak istemediği görülüyor. Tekrar söylemek lazım, ihalelerin TL'ye değer kazandırıcı etkisi olmaz, kurda ekstra volatiliteyi ve panik alımları önleyici etkisi olur. Ancak geniş resimdeki TRY hareketi için fazla anlam yüklememek lazım.

Forward piyasasında ise 1 aylık USD forwardlar 3,9588, 3 aylık USD fowardlar 4,0398, 6 aylık USD forwardlar 4,1623 seviyesinde. TL uzlaşmalı döviz ihalelerindeki fiyatlar piyasadan daha cazip görünüyor.” ifadelerini kullandı.

İhalelerden sonra gün içinde 3,9295 görmüş olan dolar/TL kuru 3,92 seviyesine işlem görmekte.

REUTERS-sozcu.com.tr