Merkez Bankası mayınlı sularda kürek çekecek.

Dolardaki yükselişin önüne geçmek isteyen Merkez Bankası, harekete geçmeden önce Zarrab davasının piyasalar üzerindeki etkisine bakacak.

Türkiye'nin ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri ile bozulan ilişkileri para piyasalarını derinden sarsıyor. Yüksek enflasyon, tahvil faizlerinin tarihi zirveleri zorlamasıyla gelişen ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL son iki ay içinde yüzde15'ten fazla değer yitirdi. Doların 4 lira sınırını zorlamasının ardından hükümet çevrelerinden faiz artışına “yeşil ışık” yakan açıklamalar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Dr. Hatice Karahan, “Zarrab davasından çıkacak haberler önemli olacak. MB'nin de Zarrab davasını takip edeceği kanaatindeyim” dedi. Bu açıklama Merkez Bankası (MB) dahil piyasaların bütün aktörlerinin dikkatle ABD'de başlayacak Reza Zarrab davasını takip edeceğini gösteriyor.

DOLARI HAREKETLENDİRİR

Davanın piyasalar üzerinde etkisinin büyük olması beklenmesine karşın, nasıl bir tablo ile karşı karşıya kalınacağı ise hâlâ belirsizliğini koruyor. Zarrab davası 20 Kasım'da jüri üyelerinin seçimine başlanması bekleniyordu. Ancak jüri üyelerinin seçimi 27 Kasım'a (bugün) ertelendi. Davanın görülmesine ise jüri üyelerinin seçiminin tamamlanmasının ardından başlanması öngörülüyor. Dolayısıyla jürili duruşmaların aralık ayının ilk günlerinde başlayacağı tahmin ediliyor. Piyasaların son haftalarda makro ekonomik gelişmelerden çok siyasi gelişmeleri fiyatladığına dikkat çeken Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, “Zarrab davası piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor. ABD'nin Türk bankalarına çok yüksek miktarda ceza vereceği haberi piyasada konuşuluyor” dedi. Bu gelişmelerin etkisiyle doların 3.90 liranın üzerinde seyrettiğini belirten Nalbantlı, “Merkez Bankası'nın dolaylı müdahaleleri kurun ateşini almaya yetmiyor. Önümüzdeki günlerde siyasi gelişmeler ön planda olmaya devam edecek. Dolarda 3.90 lira bölgesi destek olmakla birlikte yukarıda 3.98-4.00 lira bölgesi görülebilir” değerlendirmesi yaptı.

BEKLE GÖR EĞİLİMİ YARATTI

Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem'in Merkez Bankası'nın (MB) faiz artırmak için 14 Aralık'ta yapılacak Para Politika Kurulu'nu beklemesine gerek olmadığı açıklamasıyla piyasaların beklentileri de aniden yön değiştirdi. Ertem'in açıklamaları para piyasalarında ‘bekle gör' eğiliminin öne çıkmasına neden oldu. Ertem, faiz konusu da dahil Türkiye'de piyasa dışı hiçbir zorlama, hiçbir yaptırım olmayacağının altını çizerek “Piyasa dışı bir adım atılmaz, atılmayacak” diye konuştu. Ertem'in piyasa dışı adımlara kapıları kapatan açıklamaları piyasalarda yaşanan tedirginliğin azalmasında etkili oldu. MB Başkanı Murat Çetinkaya'nın Zarrab davasının yankılarına bakarak Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranını yukarı taşıması bekleniyor. Merkez Bankası, ‘örtülü faiz artışı' olarak da bilinen uygulama ile politika faizini sabit tutarak GLP faiz oranını artırarak piyasalar daha yüksek faizlerle fonlamaya başlıyor. Ancak uzmanlar, TL'nin kayıplarının büyük bir bölümünün artan siyasi risklerden kaynaklandığına işaret ederek örtülü faiz artışının gücünün sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.

FAİZ ARTIRMAK ZORUNDA KALACAK

BU hafta gündem yoğun olmakla birlikte hem içeride hem de dışarıda politik süreçlerin ön planda olacağını belirten Alnus Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Vahap Taştan “ABD'deki Zarrab davasının Türkiye varlıklarına yansıması kaçınılmaz bir durum. Dava süreci Türk varlıkları üzerinde, özellikle faiz ve CDS tarafında önemli ölçüde etki yaratıyor. Dahası bankacılık sektörü üzerindeki baskı da Borsa İstanbul'u 100 bin puanın altına taşımaya çalışıyor” dedi. Taştan, MB'nin faizi ne kadar artıracağına ilişkin sorunun yanıtının da büyük ölçüde ABD'deki Zarrab davası sürecinin etkisiyle şekilleneceğini ifade etti.

TEREDDÜT TL’Yİ ZAYIF DÜŞÜRÜR

Merkez Bankası'nın atacağı adımların kurdaki dalgalanmanın önünü kesebileceğini ifade eden Işık FX Araştırma Uzmanı Burak Yunuscular “Kurlardaki bozulmalar devam ederse MB bir süre sonra faiz silahının ilk tercih olmasını da beraberinde getirebilir” dedi. IIF'nin (Uluslararası Finans Enstitüsü) yaptığı açıklamada volatil sermaye akışlarıyla fonlanan cari açık majör risk olarak ortaya çıkıyor denirken, TCMB'nin faiz oranlarını artırmaya tereddütlü yaklaşımının TL'yi kırılgan bırakabileceğinin altını çizdiğini hatırlatan Yunuscular, “TL'nin güçsüzlüğünün dış finans ve enflasyon görünümüne ilişkin artan riskleri vurguladığı da kurum tarafından ayrıca belirtildi” dedi. Yunuscular, “Haftanın en önemli olaylarından birisi kuşkusuz Reza Zarrab davası olacak” diye konuştu.

ZARRAB DAVASI ETKİLİ OLUYOR

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem'in Merkez Bankası (MB) ve faiz konusundaki açıklamalarının MB'nin Geç Likidite Penceresi'nde (GLP) bir faiz artırımı yapma olasılığını artırdığını dile getiren Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan “Türkiye'nin CDS risk primindeki yükseliş ve yüksek enflasyonun reel faizi ‘0'a yakın seviyelere indirmesi TL fiyatlama davranışlarında bozulmaya yol açtı. Bu yüzden TL fiyat dinamikleri geniş resimde halen zayıf. 14 Aralık'a kadar yaklaşık 3 haftalık bir süre var. Bu süre içinde piyasa şartları da birçok kere değişebilir. En önemli değişken de asli olarak CDS risk primlerinde de yükselişe neden olan Reza Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla davalarına ilişkin belirsizlik olacak” dedi.