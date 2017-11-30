Merkez Bankası yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu’nu açıkladı

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Merkez Bankası’nın yayımladığı yılın ikinci Finansal İstikrar Raporunda öne çıkan ana mesajlar şöyle:
*Küresel ekonomideki toparlanma devam etmekte
*2017 yılında tedbir ve teşviklerin de etkisiyle iktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürdü
*Son rapor döneminden bu yana kredi büyüme hızı geçmiş yıllar ortalamasına yakınsadı
*Kredi büyümesi ağırlıklı olarak çekirdek yükümlülüklerle fonlandı
*Hanehalkı finansal kaldıraç oranındaki olumlu görünüm korunmakta
*Güçlü büyümenin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinden itibaren firma kârlılıkları artmış, likidite göstergeleri toparlanmış ve bilançolar sağlamlığını korudu
*Reel sektör firmalarının toplam kredi borcunun GSYH’ye oranı 2017 yılı başından itibaren yatay seyretmekte
*İktisadi faaliyetteki canlanma, güçlü TL kredi büyümesi ve tahsilatlardaki olumlu seyir sonucunda sektörün aktif kalitesindeki sağlıklı görünüm korunmakta
*Bankaların likidite pozisyonları güçlü yapısını sürdürmekte
*Kârlılık gelişimi sektörün özkaynaklarını ve sermaye yeterliliğini desteklemekte