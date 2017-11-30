Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Merkez Bankası yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu’nu açıkladı

Merkez Bankası yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı. "Küresel ekonomideki toparlanma devam etmekte" denilen raporda, bankaların likidite pozisyonları güçlü yapısını sürdürmekte" ifadelerine yer verildi.

10:4130 Kasım 2017
Ekonomi
Merkez Bankası yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu’nu açıkladı
Merkez Bankası yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı. "Küresel ekonomideki toparlanma devam etmekte" denilen raporda, bankaların likidite pozisyonları güçlü yapısını sürdürmekte" ifadelerine yer verildi.

REUTERS

Merkez Bankası’nın yayımladığı yılın ikinci Finansal İstikrar Raporunda öne çıkan ana mesajlar şöyle:

*Küresel ekonomideki toparlanma devam etmekte

*2017 yılında tedbir ve teşviklerin de etkisiyle iktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürdü

*Son rapor döneminden bu yana kredi büyüme hızı geçmiş yıllar ortalamasına yakınsadı

*Kredi büyümesi ağırlıklı olarak çekirdek yükümlülüklerle fonlandı

*Hanehalkı finansal kaldıraç oranındaki olumlu görünüm korunmakta

*Güçlü büyümenin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinden itibaren firma kârlılıkları artmış, likidite göstergeleri toparlanmış ve bilançolar sağlamlığını korudu

*Reel sektör firmalarının toplam kredi borcunun GSYH’ye oranı 2017 yılı başından itibaren yatay seyretmekte

*İktisadi faaliyetteki canlanma, güçlü TL kredi büyümesi ve tahsilatlardaki olumlu seyir sonucunda sektörün aktif kalitesindeki sağlıklı görünüm korunmakta

*Bankaların likidite pozisyonları güçlü yapısını sürdürmekte

*Kârlılık gelişimi sektörün özkaynaklarını ve sermaye yeterliliğini desteklemekte

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar