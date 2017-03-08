Merkez Bankası’ndan faiz artırım sinyali

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya fiyatlama davranışlarının takip edileceğini söylerken, "Gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek" diye konuştu.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformunun düzenlediği toplantıda gerçekleştirdiği sunumda şu mesajları verdi:

İktisadi faaliyet ılımlı bir toparlanma sergilerken cari dengedeki iyileşme eğiliminin tekrar başladığı gözlenmekte. Son aylarda yaşanan döviz kuru hareketlerinin gecikmeli etkileri enflasyon üzerinde kısa vadede yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

FAİZ ARTIRMA SİNYALİ

Sıkı parasal duruşun da katkısıyla enflasyonun yeniden düşüş eğilime gireceği tahmin edilmekte. Döviz piyasasında gözlenen oynaklığın fiyatlama davranışı üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak amacıyla atılan adımlar büyük ölçüde amacına ulaşmıştır.

Küresel öngörülebilirliğin düşük olması temkinli bir politika duruşu gerektirmekte. Fiyatlama davranışları yakından takip edilerek gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek. TCMB fiyat istikrarı temel amacına odaklanmaya devam edecektir.

ʻʻ Öncü veriler ikinci çeyrekten itibaren toparlanmanın güç kazanabileceğini gösteriyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya

Bütün politika araçları bu hedef doğrultusunda etkin olarak kullanılacak. Fiyat istikrarının kalıcı olarak sağlanması bakımından yapısal alanlarda atılacak ilave adımlar da büyün önem taşımakta.

Reel sektörün basiretli borçlanma ve etkin risk yönetiminin teşvik edilmesi ilerleme sağlanabilecek yapısal alanlardan biri. Öncü veriler ikinci çeyrekten itibaren (ekonomide) toparlanmanın güç kazanabileceğini gösteriyor. İktisadi faaliyette ılımlı toparlanmanın sürmesini bekliyoruz bugün açıklanan sanayi üretim verileri de buna işaret ediyor.

REEL SEKTÖRÜN BORCUNA VURGU YAPTI

Ocak ayında alınan (politika) tedbirlerin etkisi tam olarak planladığımız şekilde gelişti. Ocak enflasyon raporundaki patikadan belirgin farklılaşma beklemiyoruz. Enflasyonda kalıcı çözüm için yapısal yaklaşımlarla da desteklenmesi önemli. Gıda komitesi çalışmaları olumlu etkilerini hissedilmeye başlandı, giderek etkinin daha da belirginleşmesini bekliyoruz. Reel sektörün döviz borçluluğuna ilişkin çalışmaların da yapısal kapsamda önem taşıyor.

Reel sektörün fx borcunun vadesinin uzun olması riskleri sınırlayan bir unsur. Firmaların yabancı para pozisyonunun daha kapsamlı izlenebilmesi fiyat ve finansal istikrar açısından önem taşıyor.

REUTERS