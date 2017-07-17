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Merkez Bankası’ndan ‘faiz inmeyecek’ mesajı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya yakın dönemde faiz inidirimi olmayacağının sinyallerini verdi. Çetinkaya, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecek" açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr
15:0217 Temmuz 2017
Ekonomi
Merkez Bankası’ndan ‘faiz inmeyecek’ mesajı
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya yakın dönemde faiz inidirimi olmayacağının sinyallerini verdi. Çetinkaya, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecek" açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyelerine bugün gerçekleştirdiği ve bankanın internet sitesinde yer alan sunumda öne çıkan mesajlar şöyle:

*Küresel ekonomiye dair büyüme tahminlerinin yukarı yönlü güncellenmesi ve düşük seviyelerini koruyan oynaklıklar risk iştahını desteklemekte.

*Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güçlendiğine işaret etmekte.

*Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin sınırlayıcı etkisine rağmen, fiyatlama davranışlarına dair riskler önemini korumakta.

*Finansal koşullar iktisadi faaliyeti destekleyici konumda.

*Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek.

*Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecek.

*Çekirdek enflasyondaki düşüş henüz sınırlı boyutta.

*Gıda enflasyonundaki yüksek oynaklık devam etmekte.

*Enflasyon üzerindeki maliyet yönlü baskılar güçlü seyrini sürdürmekte.

*Enflasyonun yılın ikinci yarısında dalgalı bir seyir izlemesi beklenmekte.

REUTERS

MERKEZDEN DOLAR TAHMİNİ
TCMB anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,55'den yüzde 9,49'a geriledi. Dolar/TL kuru tahmini ise bu yıl sonu için 3,75 oldu.

 

Son güncelleme: 15:4417.07.2017
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