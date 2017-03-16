Merkez Bankası’ndan faiz kararı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizine dokunmadı. Geç likidite penceresi faizi 75 baz puan artırıldı. Merkez para politikasında enflasyon aşağı çekilene kadar sıkı duruşun devam edeceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de sabit tuttu. Kurul toplantısında sonra yapılan açıklamaya göre, marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutuldu.

Bankaların son dönemde sıkça yönlendirildiği geç likidite penceresi faizi yüzde 11’den yüzde 11.75’e çıkarıldı.

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DOLAR SERT TEPKİ VERDİ

Karar öncesi 3.6690 seviyelerinde olan dolar/TL 3.6430’a kadar indi. Euro/TL saat 14:07’de 3.9120/3.9164 seviyelerinden işlem görüyor.

Merkez’den ekonomik görünüme ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin kademeli bir toparlanma sergilediğine işaret etmektedir. İç talep göreli olarak daha zayıf seyrederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

PARASAL SIKILAŞMA GÜÇLENDİRİLECEK

Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyonun hızlı bir yükseliş göstermesine neden olmuştur. Döviz kuru hareketlerinin gecikmeli yansımaları ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

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‘SIKI DURUŞU KORUYACAĞINI GÖSTERDİ’

Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada Merkez Bankası’nın sıkı para politikası duruşunu koruyacağı mesajı verdiğini söyledi. Nalbantlı, “Merkez Bankası geç likidite penceresini 75 baz puan artırarak %11'e yükselmesi beklenen enflasyon öncesi sıkı duruşu koruyacağını gösterdi. Üst bantta değişiklik yapmayan Merkez Bankası, enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu düşünüyor.

Son dönemde üst bant olarak kullanılan geç likidite penceresinde yapılan 75 baz puanlık artış ile birlikte ağırlıklı fonlama maliyeti %10.80'den %11.50'ye yükselecek. Bu seviye %11'in üzerine çıkacak enflasyonu karşılayacak düzeyde.

Merkez Bankası'nın aldığı karar son derece rasyonel. FED’in neden olduğu iyimserliğe aldanıp toplantıyı pas geçmeyen TCMB, kurda hatırı sayılır bir düşüş elde etmek için iyi bir fırsat elde etti. Ayrıca bu karar son dönemde azalan volatiliteyi daha da aşağı itecek.

Genel olarak piyasa açısından olumlu karşılanan karar sonrası kurdaki geri çekilme eğilimi devam edebilir. Kısa vadede 3.67-3.69 bölgesinin altında satış baskısı devam edebilir. 3.63 ve 3.60 önemli destekler” diye konuştu.

MERKEZ’İN HAMLESİYLE PİYASA FONLAMASI YÜZDE 11’E GİDECEKTİR

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi.

Genel olarak Merkez Bankası hamlesinin piyasa beklentisi ötesine pek geçmediği söylenebilir. Tek değişiklik, olağan dışı bir enstrüman olan geç likidite penceresinde yapıldı, ki bu enstrümanı sadece son 3 aydır konuşmaktayız. Piyasa fonlaması yüzde 10,80 seviyelerine kadar geldi. Bu hamleden sonra kademeli olarak piyasa sıkılaştırması çerçevesinde efektif fonlama oranını Mart ve Nisan ayı içerisinde yüzde 11,50 seviyesine doğru gittiğini göreceğiz. Geç likidite penceresini artırmak, teknik bir hamle.

Sağlıksız fiyat oluşumları eğilimi sürdüğü sürece ilave parasal sıkılaştırma çerçevesinde bazı adımların atılabileceğini önceki Merkez Bankası faiz kararını yorumlarken söylemiştik. Fed'in faiz artırmasına karşı bir hamle olarak ilave sıkılaştırma çerçevesinde Merkez Bankası'nın da enstrümanlarını kullanarak aktif bir görüntü vermesi önemliydi. İlave sıkılaştırma ile TRY'nin direncinin arttığını söyleyebiliriz. Merkez Bankası'nın para politikası eskiye göre artık daha sıkı olduğundan dolayı fiyatlamalarda şok dalgalarını artık pek görememekteyiz.

Kurun şu anda öncelikli bir hale gelmesi ve oynaklığının önüne geçilmesi elbette kısa vadeli enflasyon beklentilerinin bozulmaması bakımından önemlidir. Enflasyonda önümüzdeki aylarda yukarı doğru bir hareket bekleniyor. Muhtemelen Nisan ayında zirve yaptıktan sonra kademeli bir geri çekilme olacak, ancak TRY'de ilave değer kayıpları görülürse ileriki aylara yönelik beklentiler de bozulabilir. Bu yüzden TCMB'nin beklemede kalmaması önemli bir adım olarak nitelendirilebilir. Küresel likidite koşullarının destekleyici olmasının TCMB'nin elini rahatlattığını görüyoruz. Fed eğer 4 faiz artırımına sinyal verseydi, geç likiditedeki ayarlama kafi olmayabilirdi. Referandumdan sonra ortaya çıkacak olan iktisadi resim daha net olacaktır.

‘MERKEZ, OLUŞAN PİYASA TEPKİSİNE GÖRE FONLAMA FAİZİNİ YUKARI ÇEKMEYE ÇALIŞACAK’

ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Yönetici Direktörü Vedat Mizrahi, Merkez Bankası Mart ayı PPK faiz kararına ilişkin görüşünde şunları söyledi:

Amerikan Merkez Bankası FED 15 Mart'ta yapılan FOMC toplantısında beklendiği gibi gösterge faizi yüzde 0.25 artırdı. Uzun vadeli faiz tahmini ise yüzde 3.0 seviyesinde kaldı. FED'in kararından sonra bugün gerçekleşen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu'ndan ise Geç Likidite Penceresi faizinde 75 baz puanlık artış kararı çıktı. Haftalık repo ve gecelik borç verme faizlerinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Son günlerde toplam fonlamanın yüzde 90'ını geç likidite penceresinden kullandıran Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yüzde 10.8 seviyesine çekmişti. Önümüzdeki günlerde piyasayı yüzde 9.25'lik gecelik borç verme ve yüzde 11.75 seviyesine çekilen geç likidite penceresinden fonlamaya devam edecek olan Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama faiz oranını yüzde 11.5 seviyelerine kadar çekebileceğini söyleyebiliriz.

Geçen ay olduğu gibi Merkez Bankası ilk günlerde ağırlıklı ortalama fonlama faizini çok değiştirmeyerek kur tepkisini görmeye çalışacak ve oluşan piyasa tepkisine göre kademeli olarak bu faizi yukarı çekmeye çalışacaktır. TCMB'nin aldığı aksiyonun sermaye piyasaları ve döviz üzerinde pozitif etkisi olduğunu gözlemliyoruz. Pozitif tepkinin devam etmesi için ağırlıklı fonlama faizinin yüzde 11'lerin üzerine çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz.