Merkez bankasının faiz kararı ne anlama geliyor? Uzmanlar ne diyor? (14.12.2017)

Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasada olumsuz fiyatlandı. Uzmanlar Merkez'in faizi yeterli artırmayarak elindeki fırsatı kaçırdığı görüşünde...

Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu:

Erdoğan faiz konusu için “Ben yüksek faize karşı olduğumu tekrar açıklıyorum, açıklamaya da devam edeceğim.” dedikten sonra Merkez Bankası’nın doğruyu yapması mümkün değildi. Nitekim yapamadı.

Gitti geç likidite penceresini yarım puan arttırdı. Ne işe yarar? Hiç!

Güzel kardeşim senin politika faizin yüzde 8… Aylardır kullanılmıyor. Kimi kandırıyorsun.

Kullandığının adı geç likidite penceresi… Bari onu yükselt ki elin rahatlasın. Adı üzerinde pencere… İster açar ister kaparsın. Kimse seni zorlayamaz ki? Yok ama işte yapamıyorlar. Yüzde 13 enflasyon varken bu faizin piyasayı tutabileceğine inanıyorlar.

Şansa dünyada işler yolunda. Kötü günler ile beraber bu fırsatları çok arayacağız. Dün Amerika’dan gelen haberler sonrası böyle bir fırsatı heba etmek boş kaleye gol kaçırmak gibi bir şey…

İşi bilmeyenler o koltukları doldurduğu sürece de bu böyle devam edecek.

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı:

Merkez Bankası'nın piyasa beklentisinin altında kalan faiz artışı sonrası kurda sert yukarı hareket gördük.

Faiz koridoru sabit kalırken GLP 50 baz puan arttı. Piyasa beklentisi 75-100 hatta yabancı kurumlardan 300 baz puan beklenti vardı.

Faiz kararı sonrası metinde bir öncekinden çok farklı bir açıklama görmedik. Merkez Bankası'nın önümüzdeki sene baz etkisiyle birlikte enflasyonda düşüş beklediği için faizlerde çok fazla artışa gitmediğini düşünüyorum. Ancak kurdaki yükselişin devam etmesi enflasyondaki düşüşü sınırlandıracak. Bu gözden kaçıyor.

Sonuç olarak TL negatif olarak algılanan karar sonrası 3.90 seviyesinin takip edeceğiz. Üzerine çıkarsak yeniden 3.95 görebiliriz. 3.85-3.86 bölgesi şuanda destek oldu. Altında 3.82 son haftaların güçlü desteği olarak karşımıza çıkıyor.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan:

Enflasyon ve kur beklentileri bozulduğunda hiçbir adım atmayan Merkez Bankası görüldüğü kadarıyla kurda son günlerde yaşanan düşüşe ve Aralık ayında baz etkisinden dolayı düşecek olan enflasyona güvendi ve faiz adımını küçük attı. Ama böyle düşündüyse de, o zaman faiz artırması çok anlamlı değil çünkü zaten enflasyon Aralık'ta düşecek.

Teori ile pratik birbirinden ayrıştığı zaman bu “yanıtınız evetse şu sayfayı, yanıtınız hayırsa şu sayfayı çevirin” diye dallanıp budaklanarak giden anketlere benziyor. Kararın açıklanmasından bir gün önce “Merkez Bankası'nın piyasaları hem sıkılaşmaya, hem de enflasyonda düşüşe ikna etmesi gerekiyor” demiştim, ki zaten ikincisini gerçekleştirmesinin yolu birincisini gerçekleştirmekten geçiyor. İkisi de olmamış görünüyor. Piyasa hareketi belki soğuyacaktır, ancak söylem ve eylem farklılığı piyasa davranışlarını genel fiyatlama davranışı bakımından olumsuz etkileyecektir.

QNB Finans Yatırım'dan Baş Ekonomist Burak Kanlı:

QNB Finansbank Yatırım’dan Baş Ekonomist Burak Kanlı ise Foreks’e yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentiden az faiz artışına giderek piyasaları hayal kırıklığına uğrattığını ifade ederek, “Karar metninde enflasyona dair daha şahin bir söyleme geçilse de piyasa eyleme odaklanacaktır ve bu kararı olumsuz algılayacaktır.” diye konuştu.

Burak Kanlı, “Oysa bu, TCMB için, kredibilitesini tesis etmesi için büyük bir fırsattı. Şimdi piyasaya kararlı olduğu mesajını verseydi daha sonra faiz indirim adımlarını da rahat bir biçimde atabilecekti enflasyonun düşmesi halinde.” dedi.

TCMB'nin beklenenden düşük faiz artırımına karşın, karar metninde enflasyona dair daha şahin bir söyleme geçtiğine dikkat çeken Kanlı, “Ancak piyasa eyleme odaklanacaktır ve bu kararı olumsuz algılayacaktır. TL, diğer EM para birimlerine göre birkaç haftadır daha iyi duruyordu ancak bu seyrin önümüzdeki dönemde tersine döndüğünü görebiliriz.” dedi.