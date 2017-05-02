Merkez Bankası’nın sıkılaştırmasıyla dolar…!

Merkez Bankası'nın bankaların maliyetlerini artırıcı adımlarıyla gerileyen dolar, 3.55 liranın altında başladığı yeni haftanın ilk işlem gününde 3.52 liraya çekildi.

Merkez Bankası’nın geç likidite penceresi faizini 0.50 puanlık artışla yüzde 12.25’e çıkarmasının ardından geçen hafta 3.56 lira düzeyine gerileyen dolar, bugün 3.5204 liraya kadar inerken, küresel piyasalarda 1.091 dolara kadar yükselen euro da, iç piyasada parite etkisiyle 3.8422 liraya kadar geriledi.

Güne yüzde 0.36 yükselişle 94 bin 994 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de (BIST100) yeniden 95 bin puan sınırını aşarak, 95 bin 350 puan ile yeni bir gün içi rekoru kırdı. BIST 100 daha sonra gerileyerek günü, düne göre yüzde 0.32 düşüşle 94 bin 356 puandan kapattı.

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İş Yatırım’ın, “Beklentiyi alıp, gerçeği satmak…” başlıklı günlük piyasa raporunda, “Mayıs ayına Nasdaq endeksinde yeni bir kapanış zirvesi ile başladık” denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“Zayıf dolar, düşük faiz ve güçlü Avrupa büyümesini arkasına alan Borsa İstanbul Nisan ayını 2013 yılı zirvesini kırarak bitirdi. Olumlu dış konjonktür ve güçlü ilk çeyrek karları borsadaki yükselişi destekliyor. Ancak piyasalar beklentileri satın alıp gerçekleri satarlar. İçerde ve dışarda belirsizliklere rağmen risk alan yatırımcılar Mayıs ayında kar satışına geçmeyi tercih edebilirler. Borsanın dolar bazında kritik bir direnç noktasına geldiği mevcut değerlemeler aşağı yönlü risklerin arttığını gösteriyor. Son 7 yılın verisi gelişmekte olan hisse senedi ve döviz piyasalarında Nisan sonunda satıp Mayıs sonunda almanın yüzde 70-yüzde 80 gibi yüksek bir ihtimalle kazandırdığını gösteriyor.”