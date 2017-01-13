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Merkez’in kararı sonrası dolar ve euro da düşüş!

Merkez Bankası'nın, dövizdeki tırmanışa karşı bir önlem olarak, Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini Pazartesi'den itibaren toplam 11 milyar liraya düşürmesinin ardından dolar ve euro 3'er kuruş düştü.
19:4113 Ocak 2017
Ekonomi
Merkez’in kararı sonrası dolar ve euro da düşüş!
Merkez Bankası'nın, dövizdeki tırmanışa karşı bir önlem olarak, Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini Pazartesi'den itibaren toplam 11 milyar liraya düşürmesinin ardından dolar ve euro 3'er kuruş düştü.

Açıklama öncesi bankalararası piyasada 3.78-3.79 lira aralığında işlem gören dolar 3.75 – 3.76 lira aralığına, 4.01 – 4.02 lira aralığında hareket eden euro da 3.98 – 3.99 lira aralığına çekildi.

 

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Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri 16 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere toplam 11 milyar TL'ye düşürülmüştür” denildi.

Açıklamaya göre, gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında Merkez Bankası tarafından yapılan fonlama tutarı da sınırlandırılabilecek.

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Buna karşılık, bankaların gün sonunda kalan likidite ihtiyaçlarını Merkez Bankası’nın Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranından limitsiz olarak karşılayabilmeleri olanaklı olacak.

Merkez Bankası, dövizdeki hızlı yükselişe karşı iki gündür “miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi” açmıyor.

 

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Bankaları yüzde 8.0 faiz ile fonladığı “miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi”ni açmayan Merkez Bankası, bankaları “yüzde 8.50 faizle kotasyon yoluyla repo” ve “yüzde 10.00 faizle geç likidite penceresi” yoluyla fonlamaya devam ediyor.

Son güncelleme: 19:4913.01.2017
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