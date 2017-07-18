Mersin’in ödüllü balı Katar’a ihraç edilecek

Mersin'in Erdemli İlçesi'nin 2 bin 500 rakımda Eğriçayır Yaylası'nda üretimi yapılan ve 2014'de İtalya'da düzenlenen BIOLMIEL Organik Bal Yarışması'nda altın madalya alan Eğriçayır balı Katar'a ihraç edilecek.

Toros Dağlarının zirvesinde, ilçeye 105 kilometre uzaklıktaki Eğriçayır Yaylası’nda ata mesleği olan balcılıkla uğraşan Celal Çay, 2 bin 500 rakımdaki kovanlarda üretim yapıyor. Celal Çay, bu yıl havaların yağışlı gitmesinden ve çiçeklerin daha erken açmasından dolayı arıların yoğun bir şekilde bal ürettiğini ve rekoltenin geçen yıllara göre 4 kat daha arttığını söyledi. Çay, “Eğriçayır yaylasında yaklaşık 2 bin çeşit çiçekten bal alan arılarımız, bu yıl çiçek çeşidinin artması ile birlikte bu çeşit sayısı yaklaşık 2 bin 500’e çıktı. Daha önce bu zamanlar bir kovandan almış olduğumuz bal ile şuandaki oran arasında büyük farklar var. Şuanda bir kovandan 1 teneke bal üretiyoruz. Arılarımız bu mevsimde çok çalışıyorlar. Bir kovandan şuanda 25 kilo bal alıyoruz. Bu da son 6 yılın en yüksek rekoltesi olarak görülmektedir” diye konuştu.

İLK İHRACAT KATAR’A

Bu yıl balın aromasının çok farklı olduğuna da dikkat çeken Çay şöyle dedi:

“Eğriçayır organik balına bu yıl çok talep var. Başta iç piyasada İstanbul olmak üzere İsviçre, Almanya, Ürdün, Duba, Azerbaycan, Arabistan ülkelerine ihraç ediyorduk. Bu yıl ilk defa Katar ülkesinden teklif aldık. Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda bu yıl ilk ihracatımız Katar’a olacak. Eğriçayır balı organik olma ve kalitesi ile dünyada her iki yılda bir yapılan kaliteli bal yarışmasına katılıyor. Eğriçayır balının kaliteli ve yarışmalarda birinci olmasının nedeni ise, yüksek kesimde olması, çiçek çeşidinin fazla olması ve yazın kurak geçmesinden dolayıdır.”

Üretici Celal Çay, Eğriçayır balının dünya genelinde yapılan en iyi bal yarışmalarında binlerce çeşidin arasından son 7 yılda 2 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük elde ettiğini, bölgede üretilen bala taleplerin çok fazla olduğunu, alıcılara ürün yetiştirmenin büyük çabası içinde olduklarını da belirtti.

DHA