Metal sanayinde sendikalar ile işveren anlaşamadı

Metal sanayinde sendikalarla işveren arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmazlık ile sonuçlandı. Görüşmelerden sonuç alınamadığı için arabuluculuk aşamasına geçilecek.

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Otomotiv, beyaz eşya ve demir-çelik sektöründe çalışan 130,000 işçiyi temsil eden üç sendika ile işverenleri temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 2017-2019 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Görüşmeler bundan sonra arabuluculuk aşamasına geçecek.

MESS ile toplu iş sözleşmesi yürüten Türk Metal ve Birleşik Metal-İş sendikaları tarafından Cuma günü yapılan yazılı açıklamaya göre Ekim ayında başlayan görüşmelerde uzlaşmazlık tutanağı tutuldu.

Sendikalardan bilgi veren bir kaynak Çelik-İş ile MESS arasındaki müzakerelerin ise sürdüğünü söyledi.

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri her sendika ile MESS arasında ayrı ayrı yapılıyor. Görüşmelerin uzlaşmazlık ile tıkanması halinde arabuluculuk aşamasına geçiliyor. Sendika arabuluculukta anlaşma sağlanamaması halinde grev kararı alabiliyor. Grev kararı alınması halinde uygulama tarihine kadar anlaşma sağlanamazsa grev başlayabiliyor.

MESS’e mensup şirketler arasında Ford Otosan, Tofaş, Renault, Arçelik <ARCLK.IS gibi ana sanayi üreticilerinin yanı sıra yan ve tedarik sanayi şirketleri de bulunuyor.

Birleşik Metal-İş’ten Reuters’a bilgi veren bir yetkili sendika ile MESS arasındaki anlaşmazlığın toplu iş sözleşmesi süresinin iki yerine üç yıl olarak belirlenmesi, ücret artışları ve sosyal yardımlar alanında olduğunu söyledi.

Henüz üretimi etkileyecek bir eylem yapılmadığını söyleyen Birleşik Metal-İş yetkilisi, sendika içinden temsilcilerin hafta sonunda toplanarak ne gibi eylemler yapacaklarına karar vereceklerini ifade eden sendika yetkilisi, “Şu ana kadar yemek saatinde protesto, çelenk bırakma gibi eylemler oldu… Eylemler nasıl devam edecek kararı hafta sonunda verilecek” dedi.

MESS Genel Sekreteri Özgür Barut da yaptığı açıklamada, “İşçi sendikalarının talepleri ücret ve sosyal yardım artışlarıyla birlikte ilk 6 ay için yüzde 40’ın üzerinde. Hatta bazı üye iş yerlerimiz için bu oran yüzde 60’ın üzerine çıkıyor. İşçi sendikalarının talepleri ekonomik gerçeklerden tamamen uzak ve kabul edilemez” dedi.