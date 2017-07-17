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Metin Hara kitaplarından ne kadar para kazandı?

Forbes dergisi en çok kazanan Türk yazarları ve bu yazarların kazandıkları paraları açıkladı. Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile gündem olan Metin Hara listede 15. sırada yer buldu. Lima ise 2016'da dünyada en çok kazanan 2. süper model.

11:5217 Temmuz 2017
Ekonomi
Metin Hara kitaplarından ne kadar para kazandı?
Forbes dergisi en çok kazanan Türk yazarları ve bu yazarların kazandıkları paraları açıkladı. Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile gündem olan Metin Hara listede 15. sırada yer buldu. Lima ise 2016'da dünyada en çok kazanan 2. süper model.

Forbes dergisi geçen senenin en çok kazanan Türk yazarları ve yazdıkları kitaplardan bugüne kadar kazandıkları paraları açıkladı. Listede son günlerde dünyaca ünlü süper model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren Metin Hara’da bulunuyor.

Metin Hara ve Adriana Lima geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatildeydi.

Metin Hara ve Adriana Lima geçtiğimiz günlerde Bodrum’da tatildeydi.

Listenin ilk sırasında 1.8 milyon liralık kazancıyla Elif Şafak yer alıken, Metin Hara kendisine 15. sırada yer buldu. Hara’nın yazdığı kitaplardan bu güne kadar kazandığı miktar 389 bin TL. Ancak Adriana Lima ile yaşadığı birliktelikle gündemden düşmeyen yazarın kitaplarına duyulan ilginin artması sürpriz olmaz.

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Metin Hara’nın ‘Aşkın İstilası: Yol’ ve ‘Aşkın İstilası: Dem’ adından iki kitap serisi bulunuyor. İlk kez 2014'ün Mayıs ayında basılan ‘Yol' kitabı 197 bin baskı yaptı, her baskı bin basımdı. Kitap bugüne kadar ortalama en az 200 bin civarı satıldı. 26 liradan satışa çıkan kitabın toplam geliri 5 milyon 200 bin lira civarında.

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260 BİNDEN FAZLA SATIŞ

Aynı serinin ikinci kitabı ‘Dem' ise Ekim 2016'da satışa sunuldu. 60 baskı yapan kitap, bugüne kadar 60 bin sattı. 28 liradan satılan kitaptan elde edilen gelir de ortalama bir milyon 680 bin lira civarında.  260 bin satılan iki kitaptan edilen ortalama gelir ise toplamda 6 milyon 880 bin lira civarında.

LİMA'NIN SERVETİ 75 MİLYON DOLAR
Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşk nedeniyle Türkiye gündeminden düşmeyen, dünyaca ünlü süper model Adriana Lima'nın Celebrity Net Worth verilerine göre 75 milyon dolarlık bir serveti var. 2000 yılından beri Victoria Secret modeli olan Brezilyalı süper model, 2003-2009 yılları arasında kozmetik firması Maybelinne'in reklam yüzü oldu. Bunun yanı sıra Lima, Vera Wang, Giorgio Armani, Guess, Mossimo, BCBG ve Versace gibi bir çok ünlü markayla çalıştı. Adriana Lima 2016 yılında kazandığı 10.5 milyon dolarla dünyanın en çok kazanan ikinci süpermodeli oldu.

 

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