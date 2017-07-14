Mevduat faizleri bankaları zor durumda bırakabilir

Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredilerin de etkisiyle artan mevduat faizlerinin bankaların ikinci ve üçüncü çeyrekte net faiz marjı ve kârını baskılaması bekleniyor.

Ekonomiyi canlandırmak için gündeme gelen Kredi Garanti Fonu’nun desteklediği kredi artışıyla ilk çeyrekte son yılların en büyük kredi büyümesini ve güçlü bir kâr artışını yakalayan bankacılık sektöründe, ikinci ve üçüncü çeyrekte ise artan TL fonlama ihtiyacının etkisiyle yükselen mevduat faizlerinin net faiz marjlarını ve kârı baskılaması bekleniyor.

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Kredi hacmini genişleten KGF kredilerinde ise bankaların bir limite ulaştığını belirten analistler, sektörün 2017’de net kârının da yüzde 23-25 aralığında artacağını öngörüyor.

Bu yılın başından itibaren KGF’nin de desteği ile kredilerde son 4-5 yılın en iyi kredi büyümesi yaşanırken, bu artış daha sınırlı büyüyen ve kredilerin en büyük kaynağı olan mevduatın faizinde artışa neden oldu. Bankacıların verdiği bilgiye göre özellikle 1 milyon TL üzeri 31 gün üzeri mevduata bazı bankalar Temmuz ayı itibarıyla yüzde 15 veya üzerinde getiri sunuyorlar.

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TEB Yatırım Bankacılık Analisti Duygun Kutucu bankacılık sektöründe ilk çeyrekteki kâr artışının ikinci çeyrekte yavaşlayacağını belirterek, “Mevduat faizlerinin artması yüzünden net faiz marjının baskı altında kalacağını düşünüyoruz. Ayrıca geçen seneki Visa satış karı da olmayacak… İkinci çeyrekte kar beklentileri düşecektir” dedi.

Bankaların geçen sene ikinci çeyrekte net kârlarını Visa hisselerinin satışından elde ettikleri gelir desteklemişti.

Yılın üçüncü çeyreğinde de mevduat faiz artışı etkisinin devam edeceğini ifade eden Kutucu, “Ancak dördüncü çeyrekten itibaren kredi faizlerinde beklenen yukarı yönlü hareket ile kredi mevduat makasında ve net faiz marjında düzelme bekliyoruz” diye konuştu.

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Bankacılık sektörünün net kârı Mayıs sonunda geçen yıl aynı döneme göre yüzde 50.3 artışla 21.17 milyar lira oldu. Sektörün kredileri ise 1.89 trilyon liraya ulaştı.

Geçen yıldan bu yana bankaların kredilerini canlandırmak için yapılan çalışmalar kapsamında, BDDK bankaların bazı kredilerde genel karşılıkları düşürmüş ve bazı kredilerde yeniden yapılandırmaya imkan vermiş; ayrıca, KGF’nin sağladığı kefalet tutarı da 250 milyar TL olarak belirlenmişti.

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Deniz Yatırım Bankacılık Analisti Sadrettin Bağcı da, bankacılık sektöründe üçüncü çeyrekte de marj daralmasının devam etmesini beklediğini belirterek, “…Mevduat faizlerinin bir parça yumuşayacağını (gerileyeceğini) düşünüyorum. Ancak bu çok önemli bir yumuşama olmayacak ve marjları yukarı taşıyacak bir hikaye değil. Üçüncü çeyrekte de marj daralmasının devam etmesini bekliyorum” diye konuştu.

Bağcı, yılın sonunda ise kredi fiyatlamalarının yukarı yönlü olacağından dolayı marjlarda bir miktar iyileşmenin olacağını ifade etti. Analistler yılın geri kalanı için KGF destekli kredilerin de hızını kesmesini beklediklerini belirterek, bu alanda bankaların bir miktar frene bastıklarını söylediler.

Bağcı, “KGF’de frene basıldı biraz. Yılın geri kalanında bu kadar hızlı büyüme olmayacaktır. Yıl sonu için kredi büyümesi beklentimiz yüzde 18-22 aralığında” dedi.

Sektörün en büyük bankalarından İş Bankası’nın Genel Müdürü Adnan Bali de mayıs sonunda yaptığı açıklamada, KGF destekli kredi kullandırımında yılın geri kalanında bir miktar yavaşlama olabileceğini belirterek, bu yüzden beklenen yüzde 20’ler seviyesindeki kredi büyümesinin bir miktar dengelenebileceğini ve yüzde 15’in üzerinde gerçekleşebileceğini söylemişti.

KGF’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre fon kapsamında 7 Temmuz itibarıyla yaklaşık 200 milyar lira kredi hacmine ulaşıldı.

Bankacılık sektöründe sene başından itibaren yoğun şekilde kullandırılan KGF destekli kredilerin de etkisiyle kredi/mevduat oranı TL kredilerde yüzde 147 seviyelerine kadar çıktı. Yine KGF desteği ile şirket kredileri bireysel kredilerden daha hızlı büyüdü.

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Toplam aktif büyüklüğü Mayıs sonunda 2.93 trilyon liraya ulaşan bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 17 seviyesinde bulunuyor.

KREDİ GARANTİ FONU NEDİR? Kredi Garanti Fonu, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ'lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olur. Bunun yanı sıra Kredi Garanti Fonu, KOBİ'lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur. Kredi Garanti Fonu teminatından yararlanabilmek için; bankanıza, Kredi Garanti FOnu kefaletinden yararlanmak istediğinizi bildirmeniz ve dosyanızın Kredi Garanti Fonu'na gönderilmesine muvafakat etmeniz yeterli. Banka tarafından kredi başvurunuz uygun bulunduğu takdirde iletilen kefalet talebiniz yaklaşık 2 hafta içerisinde sonuçlandırılmakta.

REUTERS