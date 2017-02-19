Mey İçki’ye rekor ceza

Rekabet Kurulu Mey İçki'ye 155 milyon lira para cezası verdi. Şirketin cezayı idari mahkemeye taşıma hakkı bulunuyor.

Rekabet Kurulu, 16 Şubat'ta yaptığı toplantıda ‘rakiplerinin faaliyetlerini engelleyici davranışlarda bulunduğu’ gerekçesiyle Mey İçki’ye 155 milyon 782 bin 969 TL idari para cezası verildiğini açıkladı. Mey İçki, oybirliği ile gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yoluna gidebilecek.

Kurumun internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi. “Mey İçki San. ve Tic. A.Ş.'nin rakiplerinin faaliyetlerini engelleyici davranışlarda bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

16.02.2017 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Mey İçki San. ve Tic. A.Ş.'nin rakiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştırıcı uygulamaları ile hakim durumunu kötüye kullandığına, dolayısıyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine bu nedenle, aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.” Kurul ayrıca ‘Mey İçki San. ve Tic. A.Ş. tarafından satış noktalarına mal alım anlaşmaları kapsamında verilecek indirimin, indirim dönemi başında peşin olarak ödenmesi uygulamasına son verilmesi'ne de karar verdi.

İŞTE O KARAR:



