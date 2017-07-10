MHP’li eski vekilden TÜİK eleştirisi

TÜİK’in yaptığı revizyonla fert başına milli gelirin 9 bin dolardan 11 bin 20 dolara çıktığını belirten Kilci, büyüme rakamlarında manipülasyon yapıldığını kaydetti.

MHP Kayseri eski Milletvekili Hasan Ali Kilci, Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK), “Ya TÜİK sen nelere kadirsin. Bir günde büyümede dünya rekortmeni Türkiye mi?” diyerek eleştirdi.

Kilci, TÜİK'in milli gelir hesaplarında revizyon yapma konusunda çok becerikli olduğunu savunarak sosyal medya hesabından şöyle dedi: “TÜİK, iktisadi milli gelir hesaplama yöntemlerinde ağalarına şirin gözüküp hükümeti mutlu etme yolunda en iyi hesaplama yöntemi ile gerçek dışı veriler sunarak Türkiye'yi dünyanın en iyi büyüyen ülkesi durumuna getirmiştir. Bundan dolayı büyük bir takdirname daha almıştır. Eyy TÜİK… Sahte hesaplama yöntemleri ile milletimizi kandırmaktan vazgeçin. Böyle sanal büyütme yöntemleri ile bir gecede ülke yüzde 11 büyütülüp vatandaşı zenginler kulübüne dahil etmiş. Elbette bu durumda Türkiye, ilk çeyrekte yüzde 5 büyüme ile dünya ekonomi liginde liderliği averajla kaçırıyor. Vay be biz neymişiz de haberimiz yokmuş. Yapmayın, aldatmayın milleti.”

BU PARALAR NEREDE?

Türkiye'de fert başına milli gelirin, tam inandırıcı olmamasına rağmen 9 bin dolar iken TÜİK'in hesaplamalarıyla 11 bin 20 dolar gibi bir rakama çıkarıldığını savunan Kilci, “Yuh be! Millet perişan nerede bu paralar? Zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu bu ülkede TÜİK'in titreyip kendine gelmesi ve yöntemleri reel olarak sunması lazım. Daha gerçekçi rakamlarla tüm verilerde revizyona gitmelidir. Ülkemiz tüketim ekonomisi ile hiçbir yere varamaz. Günü kurtarır ancak mutlaka bir gün duvara toslar. ‘Yüzde 5 büyüdük' açıklamaları akla ziyandır ve insanımızla alay edilmektedir. Hesaplama yöntemleriyle ne derece oynadıkları yüzde 5 büyüme manipülasyonlarıyla ortadadır” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABER TÜİK bir şey yaptı milli gelir 2000 dolar yükseldi

KORKUDAN GERÇEKLERİ HAYKIRAMIYORLAR

Hasan Ali Kilci, hükümetin kendini kandırdığını, ancak reel sektörü kandıramayacağını savundu. Kilci, “Adamlar korkudan gerçekleri haykıramıyor. 2016'da sanayi büyüme oranları yüzde 50 daha kötüyken yüzde 5 büyüdük diyorsunuz. Biz almayalım. Ey TÜİK… Hormonlu hesaplardan vazgeç. TÜİK bu konuda yalnız değil, reel söktürün temsilcileri de tüm bu olumsuzlukları bilmesine karşın hükümetten korkusundan sesini yükseltemiyor. Korkunun ecele faydası yok. Haydi tuzu kurular gün sizin gününüz. Yeni oluşan tokatçılık sektörü de yol adlı gidiyor. Allah dürüst ticaret yapan ve sıkıntıda olan tüm iş dünyasının yardımcısı olsun” diye konuştu.