Milli Piyango KHK ile Varlık Fonu’na devredildi

Milli Piyango'nun lisans hakkı Varlık Fonu'na devredildi. Varlık fonu üzerinde Sayıştay denetimi olmadığı için muhalefet tarafından eleştiriliyordu.

Milli Piyango'nun lisans hakkı Varlık Fonu'na devredildi. Varlık fonu üzerinde Sayıştay denetimi olmadığı için muhalefet tarafından eleştiriliyordu.

Son çıkan KHK ile Milli Piyango ve TJK’nın bahis unsurları Türkiye Varlık Fonuna geçirildi.

Böylece Milli Piyango özelleştirmesinden elde edilecek gelir, bütçe gelirlerine yansımayacak, gelir direkt Türkiye Varlık Fonu’na aktarılacak böylece bütçe gelirlerinde azalma olacak.

Muhalefet Varlık Fonu üzerinde Sayıştay’ın denetim yetkisi bulunmadığı için fonun şeffaflığını eleştiriyordu.

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İşte dün gece yayımlanan 680 sayılı KHK’daki Milli Piyango düzenlemesi: “Karşılığı nakit olmak üzere oynatılan Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarına ilişkin lisans, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 49 yıl süreyle 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca kurulan Türkiye Varlık Fonuna verilmiştir.Lisansın Türkiye Varlık Fonu tarafından üçüncü kişilere devredilmesinden sonra, İdare lisansa konu şans oyunlarını düzenleyemez ve bu oyunlar için ayrı bir lisans veremez. Lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye İdare yetkilidir.