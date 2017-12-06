Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım, tam yılbaşı biletleri kaç lira?

Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. MPİ tarafından belirlenen fiyatlarla yılbaşı biletleri geçtiğimiz hafta bayilerdeki yerini aldı. İşte 2017 Milli Piyango çekilişinde tam bilet yarım bilet ve çeyrek bilet fiyatları...

Yeni yıl yaklaşıyor. Zengin olmak umuduyla Milli Piyango bileti almak isteyen yurttaşlarımızda bilet fiyatları ne kadar? sorusunu sormaya başladı. İşte 31 Aralık Pazar gecesi yapılacak Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım ve çeyrek bilet ücretleri…

Milli Piyango’da yılbaşı özel çekiliş heyecanı için süre daralıyor. Milyonlarca insanın büyük umutlar bağladığı çekilişte bu yıl tarihinde en büyük ikramiyesi verilecek. Günler öncesinden biletlerini almak isteyen vatandaşlar, fiyatları araştırıyor. Peki çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları bu yıl ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı biletleri geçtiğimiz yılla aynı fiyatlarıyla satılacak. Tam bilet 60 TL, yarım bilet 30 TL, çeyrek bilet ise 15 liradan satılıyor. Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi bu yıl 10 milyon lira olacak. Talih kuşu, yılbaşı gecesi ayrıca 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verecek. Böylece ikramiyelerin tam, yarım ya da çeyrek bilete çıkma durumuna göre en az 5 kişi yeni yıla milyoner girebilecek.

PİYANGO BİLETİ ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

– Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.• Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

– Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

– Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

– Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

– 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

DÜZ SERİ BİLET NEDİR?

Milli Piyango çekilişinde şanslarını arttırmak isteyen vatandaşların tercih edeceği tür olacak. Son hanesine göre ardışık 10 ya da 100 biletin satın alınabileceği bu seri, 0’dan 9’a veya 0’dan 99’a kadar satılabilmektedir. Bu bilet türünde amorti ödülleri garanti altına alınmış olmaktadır. Örneğin; 3876500 numaralı biletin devamında 3876501, 3876502 şeklinde 3876509’a veya 3876599’a kadar devam etmesi bu türe örnektir.

KARIŞIK SERİ BİLET NE DEMEK?

Baştaki rakamların farklı fakat sondaki rakamların birbirini takip etmesiyle meydana gelmektedir. Bu bilet türü, 10 ya da 100 bilet olarak satın alınabilmektedir. Bu biletler amorti ödülünü garanti altına almaktadır. 0’dan 9’a veya 0’dan 99’a kadar satılabilmektedir. Örneğin; 3876500, 1762501, 2589802, 4264703…..2686909’a kadar devam edilebilmektedir.

ÇAPRAZ SERİ NEDİR?

Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0’dan 9’a kadar sıralanmış biçimidir. Örneğin