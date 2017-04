Milli vücut geliştirme sporcusu ‘et sponsoru’ bekliyor

4 yıl önce hobi olarak başladığı vücut geliştirme sporunda Türkiye ve Avrupa başarıları kazanan milli sporcu 23 yaşındaki Emre Çelik, günlük tüketmesi gereken tavuk ve kırmızı et miktarı için sponsor desteği istedi. Çelik sporu için temel gıdalardan olan et tüketimini sağlıklı gerçekleştirmesi durumunda şampiyonalarda daha yüksek başarı elde etmeyi umuyor. Ve bir sponsor bekliyor...

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nun milli sporcusu olan Uşaklı Emre Çelik, 2015 yılından bu yana Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında boy gösteriyor. Genç Erkekler Fizik kategorisinde 2015 yılında Antalya’da yapılan Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü olan Emre Çelik, aynı yıl Türkiye Vücut Geliştirme Milli Takımı’na seçildi.

İspanya’da düzenlenen 2015 Avrupa Şampiyonası’nda da Avrupa 4’üncüsü olan Çelik, aldığı başarıların ardından vücut geliştirmeyi meslek haline getirdi. Milli takım sporcusu olarak geçen yıl İstanbul’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi olan Çelik, 2016 Avrupa Şampiyonası’nda da 6’ncı oldu. 2016’nın Eylül ayında Antalya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü olan Emre Çelik, geçen hafta Antalya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda da üçüncülük kazandı.

‘ÇALIŞMA EKONOMİSİNDE SON SINIF ÖĞRENCİSİ’

Vücut geliştirmede Avrupa’da derece yapan sayılı milli sporculardan birisi olan Emre Çelik’in tek isteği et ve gıda sponsoru bulmak. Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen Emre Çelik, “İlkokul yıllarından bugüne futbol ve hentbol oynadım. Sinop Üniversitesi Deniz Liman İşletmeciliği, Uşak Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümlerinden mezun olduktan sonra şimdi de Açık Öğretim’de Çalışma Ekonomisi’nde son sınıf öğrencisiyim.

‘UŞAK’TA SPONSOR BULAMADIM’

Vücut geliştirme sporuna 4 yıl önce merak saldım. Hobi olarak başladım ve 2015 yılında ilk şampiyonaya katıldım. Aldığım dereceleri görünce bu sporda kendimi geliştirdim ve halen de devam ediyorum. Bu sporda milli olmama rağmen tüm masrafları cebimden karşılıyorum. Çalışmama rağmen kazancımın hepsi beslenmeme gidiyor. Birikim yapamadığım için geçen yıl Dominik Cumhuriyeti’nde düzenlenen 2016 Dünya Şampiyonası’na katılamadım. Türkiye ve Avrupa Şampiyonalarında Uşak’ın adını duyurmama rağmen, Uşak’tan bana destek olacak bir sponsor bulamadım” dedi.

Vücut geliştirme sporunda beslenmenin çok önemli olduğunu ifade eden Çelik, “Günlük 1.5-2 kilogram tavuk veya kırmızı et tüketmem gerekiyor. Benim sadece bir yıl boyunca et ve gıda sponsoruna ihtiyacım var. Geçen yıl antrenörlük belgesi alarak özel spor salonlarında vücut geliştirme üzerine eğitmenlik ve yaşam koçluğu yapmaya başladım. Buradan kazandığım para et ve gıdaya ancak yetiyor. İstanbul ve Yalova’daki spor kulüplerinden teklif gelmesine rağmen, ben bu sporu Uşak’ta yapmakta kararlıyım. Uşak’ta vücut geliştirmede tek milli sporcuyum. Uşak’tan bana sponsor olacak kurum ve kulüplerden destek bekliyorum. Amacım Avrupa ve dünya şampiyonu olmak” diye konuştu.

