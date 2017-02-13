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Milyarlarca lira havaya uçtu

TAPDK'nin verilerine göre, sigaraya 2006-2015 yılları arasında 256,7 milyar lira (69 milyar dolar) harcandı. Bu parayla 23 tane daha Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapabilirdik. Bir paket sigaradan yüzde 80 civarında vergi alınıyor.
Sozcu.com.tr
11:2613 Şubat 2017
Ekonomi
Milyarlarca lira havaya uçtu
TAPDK'nin verilerine göre, sigaraya 2006-2015 yılları arasında 256,7 milyar lira (69 milyar dolar) harcandı. Bu parayla 23 tane daha Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapabilirdik. Bir paket sigaradan yüzde 80 civarında vergi alınıyor.

Türkiye'de 2006-2015 yılları arasında sigaraya 256,7 milyar lira harcanırken, iç piyasada bir trilyon adedin üzerinde sigara satışı gerçekleşti. Tütün ve Alkol Piyasa Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerine göre, sigara paketlerinin üzerindeki uyarı yazılarının uygulamaya başlandığı 2010 yılında, Türkiye’de sigara tüketimi yüzde 15 azaldı. 2015 yılına kadar aynı seviyede devam eden sigara tüketimi tekrar artışa geçtiği kaydedildi.

Sigaraya 10 yılda harcanan para ile 53 tane Avrasya Tüneli yapılabilirdi.

Sigaraya 10 yılda harcanan para ile 53 tane Avrasya Tüneli yapılabilirdi.

Medya takip kuruluşlarından Ajans Press, sigara konulu medya araştırmasında 2006-2015 yılları arasında, sigara konulu 357 bin haber tespit etti. Medyaya yansıyan haberler incelendiğinde sigara en çok zam ve kaçakçılık haberleriyle anıldı.

Son 10 yılda sigaraya harcanan parayla 23 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılabiliyor.

Son 10 yılda sigaraya harcanan parayla 23 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılabiliyor.

Özellikle her yeni yıl öncesi kaçakçılık ve zam haberleri medyanın gündem maddelerinden biri olurken, televizyonda yayınlanan kamu spotları ise reklamlardan fazla ilgi gördüğü belirtildi.

İstanbul-İzmir otoyolu projesinde yer alan Osmangazi Köprüsü'nün maliyeti 2.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 10 yılda sigaraya harcanan parayla 30 tane Osmangazi Köprüsü yapılabilir.

İstanbul-İzmir otoyolu projesinde yer alan Osmangazi Köprüsü’nün maliyeti 2.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 10 yılda sigaraya harcanan parayla 30 tane Osmangazi Köprüsü yapılabilir.

Devlet vatandaşların sigarayı bırakması için çeşitli önlemler alıyor. Televizyonlarda yayımlanan kamu spotları vatandaşları sigarayı bırakma konusunda bilinçlendiriyor.

Sigarayı bırakmanın işlendiği bu kamu spotunda doktor evinde sigara içilen bir çocuğu muayene ederek 'sigarayı acil bırakman gerek' diyor.

Sigarayı bırakmanın işlendiği bu kamu spotunda doktor evinde sigara içilen bir çocuğu muayene ederek ‘sigarayı acil bırakman gerek’ diyor.

Son güncelleme: 13:0713.02.2017
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