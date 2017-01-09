Moody’s Türk bankalarını uyardı

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's yayımladığı raporda artan sorunlu kredilerin bu yıl Türk bankalarının kârlarını ciddi şekilde vuracağını öngördü.

Moody’s Investors Service, artan sorunlu kredilerin bu yıl Türk bankalarının karlarını ciddi şekilde vuracağını öngördü ve yatırım ortamında genel bir kötüleşme olduğu uyarısında bulundu.

Moody’s yayınladığı raporda, “Varlık kalitesi trendlerinde bu yıl, yüksek enflasyon, lirada değer kaybı ve güvenlik konuları, siyasi gerilim gibi nedenlerme yatırım ikliminde yaşanacak kötüleşmenin bileşimi tarafından yönlendirilen kötüleşme bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de sorunlu kredi oranını yıl sonuna kadar yüzde 4’ün üzerine çıkmasını bekleyen Moody’s, bu seviyenin karşılık harcamalarının artırılmasını gerektireceğini ve bankaların karlılıklarının azalmasına yol açacağını savundu.