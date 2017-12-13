Moody’s: Türk şirketler için 2018 zor geçecek

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk şirketlerinin gelecek yılki büyüme görünümünün bu yıl uygulanan maliye politikası kaynaklı ekonomiyi destekleyici tedbirlerin son bulacak olması ardından bir miktar daha zayıf olmasının beklendiğini belirtti.

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Moody’s tarafından bugün yayımlanan Ortadoğu, Türkiye ve Güney Afrika finans dışı şirketler 2018 görünüm raporunda, “2017’de Türk ekonomisini geçici olarak destekleyen gevşek maliye politikasının ardından 2018’de şirket büyümesinin ılımlı olarak azalmasını bekliyoruz” denildi.

Raporda artması öngörülen Avrupa kaynaklı talep ve TL’deki değer kaybının ihracat odaklı şirketler imalat şirketleri için büyüme fırsatı olduğuna da dikkat çekildi.

Turizm ve havacılık sektörlerindeki toparlanmaya dikkat çekilen Moody’s raporunda, “Güvenlik durumundaki iyileşme destekleyici… ancak ortam potansiyel olarak volatil” denildi.