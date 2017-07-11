Moody’s’den kredi saçan bankalara not uyarısı geldi

TL kredilerin mevduata oranının rekor düzeye çıktığına dikkat çeken Moody’s, bankalara döviz takası ile kaynak temin etmenin notu bozacağı uyarısı yaptı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının toptan fonlama görünümünün kredi notunu olumsuz yönde etkileyeceği uyarısında bulundu. Bankaların Türk Lirası bazında kredi-mevduat oranının Mayıs 2011'de yüzde 100.1 iken, Mayıs 2017'de yüzde 154.7'ye çıktığını belirten Moody's, fonlamaya muhtaç hale gelen bankaların kârlılığının büyük oranda düşebileceği uyarısı da yaptı. Kuruluş, sorunun kaynağı olarak düşük tasarruf oranı ve Kredi Garanti Fonu (KGF) sayesinde Türk Lirası üzerinden borçlanmada yaşanan artışı gösterdi.

MAKAS AÇILIYOR

Moody's tarafından yayımlanan güncel olaylarla ilgili kredi görünümü analizinde, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) verilerine gönderme yapılarak, kredi-mevduat oranının son 6 yılın en yüksek seviyesine çıktığına dikkat çekildi. Analizde, “Kredi mevduat oranındaki bu artış, özellikle Türk Lirası mevduatlarındaki yavaş büyümede kendini gösteren düşük tasarruf oranının ve Türk Lirası üzerinden verilen borçlardaki hızlı genişlemenin sonucudur” denildi.

Türk bankalarının TL cinsinden verdiği kredilerdeki artışın 2016'nın ilk 5 ayında yüzde 4.5 olmasına rağmen, artış oranının bu yılın mayıs ayı itibarıyla yüzde 12.6 olduğunu vurgulayan Moody's, bu gelişmede 250 milyar liralık KGF'nin etkili olduğunu kaydetti. Moody's, söz konusu 5 aylık dönemde TL cinsinden mevduatların yüzde 2.5 artarken, döviz mevduatlarındaki artışın yüzde 14'ü bulduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi: “Banka mevduatlarındaki dolarizasyon, bankacılık sistemine TL cinsinden mevduat akışını sınırladı. Bu ise Türkiye'de 2016 sonu itibarıyla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 26'sı olarak tahmin edilen düşük tasarruf oranına işaret ediyor.”

DÖVİZLE FONLAMA

Bankaların TL cinsinden verdikleri kredilerin karşılığı olarak döviz cinsinden fonlamaya muhtaç hale geldiğine dikkat çekilen analizde, bu nedenle döviz takası (swap) uygulamalarının arttığının altı çizildi. Döviz cinsinden toptan fonlama talebinde bulunan bankaların, döviz takası yoluyla Türk Lirası elde ettiğine dikkat çeken Moody's uzmanları, “Ancak bu takaslar genellikle kısa vadeli olduğundan ve bankacılık sisteminin döviz cinsinden toptan yükümlülüklerinin yaklaşık yüzde 50'sinin ödeme süresi 12 ay içinde gerçekleşeceğinden, bu durum bankaların yeniden fiyatlandırma riskini artırıyor” dedi.

Ayrıca, bankalar arasında Türk Lirası mevduatları için rekabetin kızıştığına dikkat çekilerek, bunun bankaların maliyetlerini artırırken, önümüzdeki aylarda mevduat getirilerini artıracağı ve kârlılık ile net faiz marjlarını daraltacağı öngörüsünde bulunuldu.