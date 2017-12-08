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Moskova’daki Neva Towers’a ödül

Rönesans’ın, Moscow City’de ki gökdelen projesi “Neva Towers”, “Dünyanın En İyi Uluslararası Çok Katlı Konut Projesi" seçildi.

16:158 Aralık 2017
Ekonomi
Moskova’daki Neva Towers’a ödül
Rönesans’ın, Moscow City’de ki gökdelen projesi “Neva Towers”, “Dünyanın En İyi Uluslararası Çok Katlı Konut Projesi" seçildi.

Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans İnşaat tarafından inşa edilen ve tüm etapları 2020 yılına kadar tamamlanacak olan Neva Towers, bir ödül daha aldı.

Geçtiğimiz günlerde Londra'da sahiplerini bulan, European Property Awards (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) kapsamında “Avrupa'nın En İyi Çok Katlı Konut Projesi” ve “Avrupa'nın En İyi Karma Kullanım Projesi” kategorilerinde ödül alan Neva Towers, bu kez bulundukları bölgelerde ‘en iyi' seçilen projelerin “International Property Awards” finalinde ödül aldı.

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70 kişilik uluslararası multidisipliner jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Neva Towers, “Uluslararası Çok Katlı Konut Projesi” kategorisinde “Dünyanın En İyisi” seçilerek büyük bir başarının sahibi oldu.

Rönesans Holding'in imzasını taşıyan Neva Towers, Rusya'nın bu kategoride ödül alan ilk projesi oldu. Neva Towers'ın birinci konut kule ve podyum alanının Aralık 2018'de, ikinci kulenin ise 2020 yılında tamamlanması hedefleniyor.

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