MTV ne kadar oldu? Araç muayene ücreti ne kadar? Araba muayenelerine ne kadar zam geldi?

Araç sahiplerinin üzerine bir masraf daha eklendi. MTV zamları konuşulurken bir de araç muayene ücretlerine zam geldi. Araç muayene ücreti ne kadar oldu? İşte MTV ve araç muayene ücretleri...

Araç sahibi vatandaşı ödeme yapmaktan bunaltan zamlara bir yenisi daha eklendi. MTV zammından sonra araç muayene ücretlerine de zam geldi. Yüzde 25 zamlanan MTV, trafik sigortası, kasko derken muayene ücretinin de %15 zamlanması vatandaşı bezdirdi.

MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR OLDU? NE KADAR ZAM GELDİ?

Her yıl yaptırılan trafik sigortası ve kasko mastafı yetmezken Bakanlar Kurulu’nun kararıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi, yeni yılda yüzde 25 zamlı ödenecek. Tam bu habere yeni alışmışken, muayene ücretlerine yüzde 14.47’lik zam yapılacağı haberi iyice isyan ettirdi. Araç muayene ücetleri, 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi.

ZAMLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Muayene ücretleri 115.64 lira ile 305.62 lira arasında olacak. Araç muayene ücretlerinde Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için belirlenen yüzde 14.47’lik yeniden değerlendirme oranında artışa gidildi. Buna göre, 1 Ocak 2018 itibariyle muayene ücretleri, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 198.24 liradan römorklarda 198.24 liradan 226.56 liraya, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 267.86 liradan 305.62 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisiklerde 101.48 liradan 115.64 liraya yükselecek.