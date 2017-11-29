MTV fiyatları ne kadar oldu? (Motorlu Taşıtlar Vergisi) MTV hesaplama 2018

Kim ne kadar MTV ödeyecek? MTV nasıl hesaplanır? Bugün araç sahipleri bu soruyla uyandı. Çünkü dün akşam Torba Yasa kabul edildi ve araç sahiplerinin 2018 yılında ödeyecekleri Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları belli oldu. Hangi araç ne kadar ödeyecek? İşte 2018 MTV hesaplama...

Daha önceleri aracın yaşına ve motor hacmine göre hesaplanan MTV’ye bir de ‘taşıt değeri’ ibaresi eklendi. Taşıt değeri 2018’den itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni belirleyen 3 etkenden bir tanesi olacak. Taşıt değeri nedir? İşte ayrıntılar…

MTV için uygulanacak yeniden değerleme yüzdesi 1300 cc altı araçlar için %15, 1300 cc üstü araçlar için ise %25 olarak uygulanacak.

TAŞIT DEĞERİ NEDİR?

Taşıt değeri basit olarak, araçların vergisiz fiyatı’ anlamına gelir.

HANGİ ARAÇ SAHİBİ NE KADAR ÖDEYECEK?

Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;

1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;

2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.

31 ARALIK 2017’DEN ÖNCE TESCİL EDİLEN ARAÇLAR

31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için MTV hesaplamasında taşıt değerine bakılmayacak. Bu araç sahipleri MTV’yi araçlarının motor hacmine göre ödeyecek.

Buna göre 31 Aralık 2017’den önce aracını tescil ettirenler, 1 Ocak 2018’den itibaren 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira MTV ödeyecek.

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