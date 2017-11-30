MTV zammı ile yeni fiyatlar ne kadar oldu? 2018 MTV hesaplama işlemi nasıl yapılır? (Motorlu Taşıtlar Vergisi)

Motorlu Taşıtlar vergisi zam oranları belli oldu, vatandaşlar araçlarına ne kadar vergi ödeyeceklerini ve MTV hesaplama işlemi nasıl yapılır merak ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden MTV hesaplama yapılabilir. Aşağıda verdiğimiz bilgiler ile aracınıza ne kadar MTV ödeyeceğinizi öğrenebilir ve verdiğimiz link ile MTV hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Torba yasa ile MTV zammı da belli oldu. Daha önceleri aracın yaşına ve motor hacmine göre hesaplanan MTV'ye bir de ‘taşıt değeri' ibaresi eklendi. Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni ödemek isteyen vatanaşlar ne kadar ödeyeceklerini önceden öğrenmek için MTV hesaplama robotunu araştırıyor. Haberimizden hangi araç ne kadar vergi ödeyecek öğrenebilirsiniz. MTV hesaplama işlemleri gib.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Taşıt değeri 2018'den itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni belirleyen 3 etkenden bir tanesi olacak. Taşıt değeri nedir? MTV nasıl hesaplanır? İşte detaylar…

Motorlu Taşıt Vergileri bin 300 ve altı araçlar için yüzde 15, diğer araçlarda ise değerleri üzerinden yüzde 10 arttırılacak. Sürücüler motor hacmi yüksek araç alıp yüksek vergi ödemektense, daha düşük motor hacimli araçlara yöneliyor. Hızlandırıcı performans ürünleriyle araçların daha güçlü duruma getirildiği söylendi. Bu yolla yüzde 7’ye varan yakıt tasarrufunun da sağlandığı öne sürüldü. Yapılan MTV zamlarının ardından vatandaşlar ne kadar ödeyeceklerini merak ediyor. İşte MTV hesaplama işlemi…

MTV ZAMMI NE KADAR?

Kabul edilen tasarıya göre, Motorlu Taşıt Vergileri bin 300 ve altı araçlar için yüzde 15, bin 300’ün üzerinde yüzde 25, 1 Ocak 2018 taraihinden itibaren bin 300 motordan büyük sıfır araç alacaklar için zam aralığı yüzde 25-50 arttırılacak.

NOT: Gelir İdaresi Başkanlığı sitesi MTV hesaplama sayfası üzerinden yapacağınız sorgulamalar güncel olmayabilir. Yazımızda bulunan tablolardan aracınıza ne kadar vergi ödeyeceğiniz öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linkten MTV hesaplama sayfasına ulaşabilirsiniz.

2017 MTV HESAPLAMA VE ÖDEME SAYFASI

TAŞIT DEĞERİ NEDİR?

Taşıt değeri basit olarak, araçların vergisiz fiyatı’ anlamına gelir.

YENİ MTV FİYATLARI

Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;

1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;

2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.

31 ARALIK 2017’DEN ÖNCE TESCİL EDİLEN ARAÇLAR

31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için MTV hesaplamasında taşıt değerine bakılmayacak. Bu araç sahipleri MTV’yi araçlarının motor hacmine göre ödeyecek.

Buna göre 31 Aralık 2017’den önce aracını tescil ettirenler, 1 Ocak 2018’den itibaren 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira MTV ödeyecek.