Araç muayene ücretlerine zam geliyor

Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında zamlanacak.

Yıl başından itibaren KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 267,86 liradan 305,62 liraya çıkıyor. Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda ise 198,24 liradan 226,56 liraya yükseliyor. Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 101,48 liradan 115,64 liraya çıkıyor. Araç grubuna göre 2018’de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle:

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler 267,86 305,62 TL

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 198,24 226,56 TL

Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet 101,48 115,64 TL