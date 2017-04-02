Müchevherde en büyük sorun markasızlık

2008’den bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Swarovski’nin Türkiye Genel Müdürü Aslı Karaçorlu, mücevher pazarında markasızlığın yüzde 64 seviyelerine kadar ulaştığını vurguladı.

Yasemin CANDEMİR / SÖZCÜ

Swarovski deyince aklınıza parlak kristaller, ışıltılı bir dünya geliyor olabilir. Ama aslında Swarovski kristalinin bir maden olmadığını, sudan yapıldığını ve sırrının tam 122 yıldır ailede sır gibi saklandığını biliyor muydunuz… 2008 yılından bu yana Türkiye pazarında yer alan, 117 satış noktasıyla geçen yıl toplam 255 bin ürün satan, krize rağmen yüzde 20 büyüyen Swarovski, Türk kadınlarına özel önem veriyor ve potansiyelin farkında. Swarovski'nin Türkiye Müdürü Aslı Tezcan Karaçorlu ile markanın bilinmeyenlerini konuştuk.

Swarovski'nin en büyük sırrı nedir? Kristali kesme makineniz mi?

Hayır makine de önemli ama esas 122 yıldır aile içinde saklanan sır; kristalin hammaddesi ve o parlaklığı veren sanat. Kristalin ana bazını ise su oluşturuyor.

Dünyada kaç noktada varsınız?

170 ülkede 2 bin 700 noktada varız. Swarovski Group dünyada 3.3 milyar Euro'luk bir büyüklüğe sahip. 2.2 milyar Euro'luk kısmı ise sadece kristale ait. Toplam 31 bin çalışanımız var.

DAHA ÇOK MARKA GELMELİ

Sektördeki rekabet koşulları nasıl?

Türkiye'de mücevher de dahil 6.7 milyar TL'lik bir büyüklük söz konusu. Yaklaşık olarak 1.8 milyar TL'sini bizim de içinde bulunduğumuz ulaşılabilir “moda takılar” oluşturuyor. Bu da yaklaşık olarak toplam takı pazarının yüzde 26'sına denk geliyor. Biz geçen yıl toplam 255 bin ürün sattık. Burada önemli olan bizim içinde yer aldığımız segmentte yüzde 88'lik oranda markasızlık söz konusu. Mücevher sektöründe ise bu markasızlık yüzde 64 oranında. Pandora, Agatha, Freywille gibi bilinçli markaların daha çok gelmesini istiyoruz. Çünkü rakibiz ama beraber sinerji yaratıyoruz.

15 Temmuz sonrası oluşan kriz ortamı sizi nasıl etkiledi?

(Soruyu cevaplamadan önce tahtaya vuruyor) Biz bu krizden etkilenmedik hatta yüzde 20 oranında büyüdük. Türkiye'de şu anda 117 satış noktamız var. Bunun 36 tanesi Swarovski mağazaları, geri kalan 81'i ise anlaşmalı olduğumuz satış noktaları. Bu arada kriz ortamını 15 Temmuz öncesi ve sonrası diye de ayırmıyorum çünkü 15 Temmuz öncesinde de Türkiye'de çok önemli olaylar oldu.

FİYATLAR AVRUPA İLE AYNI

Kristal koleksiyonerlerine özel bir seriniz var yanılmıyorsam. Hatta en pahalı ürünlerinizde onlar değil mi?

Evet çok doğru. Bahsettiğiniz Myriad Koleksiyonu. Fiyatlar 60 bin TL'ye kadar çıkabiliyor çünkü tamamen elde, minimum altı ayda yapılabiliyor. özel pointiage (işaretleme) tekniği ile tasarlandığı için sanat eseri kategorisinde satışa sunuluyor.

Mağazalarınıza daha çok Araplar mı, Türkler mi giriyor?

Elbette Türkler. Arap müşterimiz var ama yüzde 10'u geçmez. Neredeyse Avrupa ile aynı fiyata satılıyoruz. Belki 1-2 Euro fark ediyordur. Bakın marka değerimiz çok yüksek olduğu için daha pahalı algılanıyoruz. Oysa ortalama fiyatımız 270-290 TL arası.

Sizin bildiğim kadarıyla hayli pahalı diyebileceğimiz avizeleriniz de var? Onlar Türkiye'de satılıyor mu?

Evet, şu anda Highlite firması ve merkez ofis aracılığıyla satılıyor. Ayrı bir iş kolu ama takı tasarlarken kullandığımız

tüm DNA, avizelerde de kullanılıyor.

AKILLI SAAT ÜRETECEK

Bir akıllı saat üzerinde çalıştığınız konuşuluyor?

Daha önce adım-sayar benzeri bir saatimiz olmuştu. Bir teknoloji firmasıyla ortak akıllı saat üretimi yapmak üzere çalışmalar yapıldı ama henüz gün yüzüne çıkarılmadı. Bu saatin teknolojik altyapısı için de İsviçre ile birlikte çalışıyoruz. 2016 yılında bir milyon saat ürettik ve her yıl yüzde 30 büyüyoruz.

HİNDİSTAN VE AFRİKA'DA SU OKULLARI AÇTI

Ulaşılabilir lüks segmentinin bir sorumluluk tarafı da var? Siz doğadan aldığınızı doğaya nasıl geri veriyorsunuz?

Bizim ana elementimiz su biliyorsunuz. Bu yüzden Hindistan ve Afrika'da açtığımız üç su okulumuz var. Yanı sıra 2000 yılından bu yana sürdürülebilir su kullanımı için Tuna, Gangs, Yangtze, Nil, Amazon ve Mississippi gibi büyük nehirlerin havza alanlarında bulunan 2 binden fazla okulda 9 bin uzman eğitmenle yaklaşık 270 bin çocuğa suyun önemini öğrettik. Sadece suyla ilgili değil, nesli tükenen hayvanlarla ilgili de çalışıyoruz. Bu hayvanların bibloları ve takılarını tasarlıyor, ürünlerin satışından elde edilen gelirin önemli bir kısmını hem su hem de nesli tükenen hayvanlar için aktarıyoruz.

ŞİDDETE KARŞI BM İLE EL ELE

SWAROVSKI firması 1895'te, Daniel Swarovski tarafından Avusturya'da kuruldu. Şirket, başlangıçta bir cam kesme fabrikası olarak işe başladı. Kristal takılar dışında giyim, optik, iç tasarım ve mimari gibi bölümleri de bulunan marka, dünyanın en iyi dürbün merceklerini de üretiyor. Swarovski'nin lüks moda aksesuarları serisini oluşturan Atelier Swarovski, Birleşmiş Milletler “Kadınların Statüsü Komisyonu”nun (KSK), kadının güçlendirilmesine yönelik çabalarına destek olmak için de bir bileklik üretti. BM'nin şiddetin önlenmesine yönelik araçları, politikaları ve yaklaşımlarını desteklemek için bu bilekliklerin satışının yüzde 30'unu BM Kadın Örgütü'ne bağışlıyor.

ASLI TEZCAN KARAÇORLU

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra İngiltere'de pazarlama eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra kısa bir süre Yapı Kredi Bankası'nda çalıştı. Carrefour Türkiye'nin ilk kuruluş ekibinde yer aldı. Ardından kariyerine Findux ve Caprisun gibi hızlı tüketim ürünlerinin pazarlama bölümünde devam etti. ATM Dış Ticaret ve Joker Mağazaları'nda perakendecilik deneyimini artıran Karaçorlu, yedi yıl Boyner Grubu'nda çalıştıktan sonra, 2008 yılı kasım ayında Swarovski Türkiye Müdürü olarak atandı.