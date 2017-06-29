Müezzinoğlu’ndan vergi ve sigorta prim borçları açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, vergi ve sigorta prim borçları yapılandırması hakkında, “Bu düzenlemede son başvuru süresi uzatılmayacak. Dolayısıyla 30 Haziran (Yarın) mesai bitimine kadar kurumumuza şahsen, posta ile yahut elektronik ortamda müracaat etmelerini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Bakan Müezzinoğlu, 1 Temmuz 2016 ile 31 Mart 2017 tarihleri arasındaki ödenmeyen sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları, diğer kurumlar adına tahsil edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile rücuen alacaklara yönelik borçların yapılandırılması kapsamında belirlenen son ödeme günün yarın olduğunu yazılı açıklama ile hatırlattı. Vatandaşların kamuya olan borçlarını ödemeleri için bu fırsatı kaçırmamaları ve mutlaka başvuru yapmaları gerektiğinin altını çizen Müezzinoğlu şunları kaydetti:

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“Bu yapılandırma ile birlikte vatandaşlarımıza daha esnek ve kolay ödeme imkânı getiriyoruz. Yapılandırmadan faydalanan vatandaşlarımız hem prim teşvikinden yararlanmaya devam edecekler hem de borçları nedeniyle uygulanması gereken icra işlemleri durdurulacak. Yapılandırmadan yararlanan borçluların gecikme zammı ve cezasını Yİ-ÜFE ile güncelliyoruz. Ayrıca ilk taksitlerini ödemeleri halinde ‘borcu yoktur' yazısı da alabilmeleri mümkün olabilecek. Borç aslı ödenmiş olan ancak ferileri ödenmemiş olan durumlarda feri alacağın yüzde 60'ının tahsilinden vazgeçiyoruz.

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Taksitli ödemelerde; 6, 9, 12 veya 18 eşit (2 şer aylık) taksitte ikişer aylık dönemlerde ödeme imkanı getiriyoruz. Peşin ve ilk taksit için de Ağustos sonuna kadar süre tanıyoruz. Borcu olup sağlık hizmetlerinden yararlanamayan 4/b kapsamındaki (BAĞ-KUR) sigortalılar sağlık hizmetlerinden yararlanma yolunu açıyoruz. Bu düzenlemede son başvuru süresi uzatılmayacak. Dolayısıyla 30 Haziran (Yarın) mesai bitimine kadar kurumumuza şahsen, posta ile yahut elektronik ortamda müracaat etmelerini bekliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu yapılandırma ve benzeri uygulamalarla çalışma hayatına daha dinamik bir yapı ve işverenlerimizi biriken borç yükünün altında ezmeden taksitlendirme seçenekleriyle esnettik ve rahatlattık. Bu vesile ile bir kez daha işverenlerimiz ve sigortalılarımızı borç yapılandırma uygulaması için kurumumuza davet ediyor ve bu fırsatı kaçırmayın diyoruz.” ANKA