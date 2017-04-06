Muhtarlar gibi vatandaş da prim desteği bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum öncesi Ak Saray'da sık sık ağırladığı muhtarlara prim müjdesi verdi. Bundan böyle muhtarların maaşlarından prim kesintisi yapılmayacak. Merkez bölgelerde iş yapan muhtarların ekonomik durumu düşünüldüğü zaman dar gelirli vatandaş da kendilerinden prim kesintisi yapılmamasını bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhtarlara verdiği müjdede bundan böyle sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. Yani 1400 TL asgari ücret alan muhtarların maaşı 2 bin TL civarına yaklaşacak.

Peki ya muhtarlar nasıl geçiniyor? Muhtarlar asgari ücret kadar maaş alıyorlar. 1400 TL’lik maaşlarının üzerine merkez bölgelerde seçilmiş muhtarlar vatandaşlara verdikleri resmi evrak karşılığında mühür parası da alıyorlar. Türkiye’ de 31.912 mahalle, 18.337 köy olmak üzere toplam 50.249 muhtar bulunuyor.

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İKAMETGÂH 7 TL

Muhtarların alacakları evrak ücretleri Valilikler tarafından her yıl Aralık ayında toplanan ücret tespit komisyonları aracılığıyla belirleniyor ve il sınırlarındaki bütün muhtarlar buna uyuyor. Örneğin İstanbul’da ikametgâh ücreti 7 TL olarak belirlenmiş durumda.

Köy muhtarlarına evrak için ücret ödenmezken merkezde yaşayan muhtarların genel olarak ekonomik durumlarının iyi olduğu gözleniyor.

PRİM DESTEĞİ İLE RAHATLADIK

Muhtarlarla yapılan SGK prim desteği üzerine sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal, “Uzun yıllardır prim desteğine ilişkin mücadele veriyorduk. 27 maddelik bir talebimiz vardı. Prim desteği ile rahatladık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı’nın muhtarlar buluşmalarına zaman zaman katıldığını belirten Özünal, Süleyman Demirel ve Turgut Özal zamanında da muhtarlara önem verildiğini belirtti. Özünal, “Kimse muhtar deyip geçmesin öyle muhtar demokrasinin temel taşıdır” ifadesini kullandı.

Türkiye’de muhtarlardan alınan belge ücretlerini standardize etmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine çok destek olduğunu da ifade etti. Özünal, “Sorunlarımızı anlıyor dinliyor, not aldırıyor. Biz muhtarlıkta ver parayı al mührü gibi bir hizmeti kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız siyaseti iyi biliyor” diye konuştu.