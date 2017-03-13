Murat Özyeğin’den Hollanda değerlendirmesi

DEİK Hollanda Türkiye İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin, iki ülke arasındaki krizin diplomasiyle çözülmesini ümit ettiklerini söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin, iki önemli ticari ortak olan Türkiye ve Hollanda arasındaki krizin diplomasiyle çözülmesini ve ilişkilerin normalleşmesini ümit ettiklerini söyledi.

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılı sonu itibarıyla Hollanda, Türkiye’deki toplam 22 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım ile toplam yatırımların yüzde 16’sını oluşturarak birinci sırada yer alıyor.

Özyeğin Reuters’a yaptığı açıklamada, “Hollanda’nın tutumunun seçim öncesi geçici bir siyasi tutum olduğunu düşünüyor, kalıcı olmadığını umut ediyorum. Hollanda’nın içinde bulunduğu siyasi atmosferin geçmesine paralel, onların da makul bir noktaya geleceğine inanmak istiyorum” dedi.

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‘HOLLANDA BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK’

Hollanda’nın ülkeye gitmek isteyen Türk bakanlara yönelik engellemeleri haftasonunda iki ülke arasında daha önce benzeri görülmemiş bir diplomatik krize dönüşürken, atılan adımların karşılıksız kalmayacağını duyuran Ankara “Hollanda’nın bunun bedelini ödeyeceğini” açıkladı.

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Türkiye Hollanda arasında 2016 sonu itibarıyla 6.6 milyar dolar ticaret hacmi bulunuyor. Türkiye’nin Hollanda’ya ihracatı 3.6 milyar dolar, ithalatı ise 3 milyar dolar seviyesinde.Hollanda, sadece geçen yıl, 956 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım tutarı ile toplam uluslararası doğrudan yatırımın yüzde 14’ünü oluşturdu.