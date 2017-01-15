‘Döviz kurunda birileri oynuyor, biraz sabredeceğiz’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, ABD dolarındaki hareketliliğin bir ayağının dış kaynaklı olduğunu bildirerek, "Demek ki birileri oynuyor. O zaman biraz sabredeceğiz" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, ABD dolarındaki hareketliliğin bir ayağının dış kaynaklı olduğunu bildirerek, "Demek ki birileri oynuyor. O zaman biraz sabredeceğiz" dedi.

MÜSİAD İnegöl Şubesi'nin genel kuruluna katılan Nail Olpak, yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi. Bu zor zamanlarda işadamları olarak, ayrı bir sorumluluk taşıdıklarını belirten Olpak, “Bu sorumluluk; her ne olursa olsun, direnmeye, üretmeye ve büyümeye devam etmektir. Gerçek başarılar, koşullar sayesinde değil, koşullara rağmen kazanılır. MÜSİAD olarak, daima bu çizgide hareket ettik. Her faaliyetimizde, bu söylemi eyleme dönüştürdük” dedi. MÜSİAD üyelerinin 2017 yılı hedeflerini anlatan Olpak, şöyle devam etti:

“2017 yılında üyelerimizin yüzde 38'i yeni yatırım planlıyor, yüzde 31'i çalışan sayısını arttırmayı planlıyor, yüzde 33'ü 2017 yılında tasarruflarının artacağını düşünüyor ve yüzde 48'i 2017 yılının 2016’ya kıyasla daha iyi geçeceğini düşünüyor. Bu noktada, iş dünyasının da, ArGe Kanununu, Patent Kanununu, alım garantisi ve fabrika inşaatı dahil yenilikleriyle teşvikleri, taşınabilirlerinde teminat olarak kullanılabilmesi kanununu, ihracata yüzde 100 ve KOBİ’lere yüzde 90 hazine garantisi veren Kredi Garanti Fonunun yeni yapısını ve getirilen bir çok yeniliği dikkatlice ve hızla takip etmesi gerekiyor. Bunlar çok önemli düzenlemeler. İnşallah 2017 emeklerimizin karşılığını aldığımız bir sene olur.”

“BİRİLERİ OYNUYOR”

Son günlerde dolardaki tırmanışa da değinen Olpak, kur tahmininde bulunmayı yanlış bulduğunu söyledi. Olpak, “Kurda özellikle ABD dolarındaki oynamanın bir ayağı dış kaynaklı. Dolar değer kazanıyor. Bir ayağı ise muhtemeldir ki, spekülatif. Çünkü tahvil piyasasına yansımasına bakıyorum, ülkemizin risk primine yansımasına bakıyorum, yurt dışına döviz çıkışına bakıyorum, dolardaki bu hareketi tam olarak doğrulamıyor. Demek ki birileri oynuyor. O zaman biraz sabredeceğiz. Bir de tavsiyem var iş dünyasına. Hangi para biriminden gelir elde ediyorsanız, o para biriminden borçlanın. Riskinizi en aza indirirsiniz” dedi.

“TBMM VE MİLLET KARAR VERECEK”

TBMM’de görüşülen anayasa değişikliği konusunda da görüşünü açıklayan Nail Olpak, görüşmelerde sona gelindiğini söyledi. Mevcut sistemin arızalı olduğunu kaydeden Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sistemin hem fiili ve yasal durumu tarif edecek şekilde tanımlanması hem de Türkiye’ye ayak bağı olan taraflarının düzenlenmesi gerekiyor. Bugün yapılan değişiklik de tam olarak bu. Elbette TBMM ve millet karar verecek. Meclis ve referandum süreçlerinin daha sakin bir üslupla, salimen tamamlanmasını ve hızla Türkiye'nin ilerlemesine engel teşkil eden sorunların çözümüne odaklanmayı bekliyoruz. Bir kere daha hatırlatmak istiyorum; biz oturduğu yerden şikayet edip, işlerin düzelmesini bekleyenlerden değiliz. İşleri düzeltmek için ayağa kalkanlarız. Elini taşın altına koyanlarız. Ve ellerimiz birleştikçe, inşallah taşları daha kolay taşıyacağız.”

Genel kurulda yapılan seçimlerde mevcut Başkan Halil Malkaç güven tazeledi.

DHA