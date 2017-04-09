Mustafa Koç Fonu ile 3 bin kız okuyacak

Geçen yıl vefat eden işadamı Mustafa Koç’un cenazesine çelenk yollamak yerine Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) yapılan bağışlarla 3 bin kız öğrencinin eğitimine destek sağlanacak. TEV’e gerçekleştirilen 2.5 milyon TL’lik bağış, Koç Topluluğu şirketlerinin katkılarıyla 10 milyon TL’ye tamamlanarak oluşturulan “Mustafa Koç Burs Fonu” ile ilk 10 yılda 3 bin kız öğrencinin eğitimine destek sağlanacak. İlerleyen yıllarda fonun anaparası korunarak, bursun sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Koç, Mustafa Koç'un destek verdiği Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesine değinerek, “Sevgili ağabeyim Mustafa Koç kız çocuklarının eğitime katılmasının önemine ulusal ve uluslararası platformlarda dikkat çekmişti. Bizlere bıraktığı emaneti, Mustafa Koç Burs Fonu ile çok anlamlı bir noktaya taşıdığımıza inanıyorum” dedi.

Açıklamalarında Türkiye'nin çağdaş ve aydınlık bir geleceğe sahip olmasının yolunun standartları yüksek, kız ve erkek öğrencilerin eşit şartlara sahip olduğu bir eğitim anlayışından geçtiğine dikkat çeken Koç şöyle devam etti: “Yaratıcı, eğitimli ve katma değer yaratabilen yeterli insan kaynağına sahip olmadan ne ekonomik gelişimi sürdürebiliriz ne de rekabetçi olabiliriz. Bu tür bir insan kaynağı ise ancak standartları yüksek bir eğitim ve kültür hayatı ile mümkün.”

10 YIL BOYUNCA BURS SAĞLANACAK

Bağış fonuna 4 bini aşkın katılımcı tarafından 2.5 milyon TL yatırıldı. Bağış daha sonra Koç Topluluğu Şirketleri'nin katkılarıyla 10 milyon TL'ye tamamlandı. Fon 10 yıl boyunca burs sağlayacak. Meslek liselerinde eğitim alan kız öğrencilerin yararlanabileceği burs, öğrencilerin devlet üniversitelerinde eğitimlerini sürdürmeleri halinde de devam edecek.