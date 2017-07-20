n11.com Mercedes satacak

n11.com, 11 Ağustos’ta 11 adet 2017 model Mercedes-Benz Vito Mixto’yu yüzde 20 indirimle satışa açıyor. Türkiye’de Mercedes-Benz marka hafif ticari araç satışı gerçekleştirecek ilk açıkpazar e-ticaret platformu olan n11.com, geçen yıl 11 Kasım tarihinde 4 saatte 10 otomobil satmıştı.

E-ticaret platformu n11.com, bu yıl Türkiye'de kuruluşunun 50. Yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk ile iş birliği yaptı. Geçen yıl online otomobil alışverişini sektöre kazandıran n11.com, bu kez internet üzerinden Mercedes-Benz Vito Mixto satıyor.

Türkiye'de Mercedes-Benz marka hafif ticari araç satışı gerçekleştirecek ilk açıkpazar e-ticaret platformu olma unvanını taşıyan n11.com, 11 Ağustos'ta 11 adet 2017 model Vito Mixto 111CDI 114 BG 1.6 aracı yüzde 20 indirimle satışa açıyor.

11 Ağustos'ta yüzde 20 indirimle Mercedes-Benz Vito Mixto satacak olan n11.com'da artık elbise alır gibi araç da alınabilecek. İlk kez hafif ticari araç satışı gerçekleştirecek açıkpazar e-ticaret platformu olan n11.com, geçtiğimiz yıl sektöre ilk defa kazandırdığı online otomobil satışı kampanyasında 10 otomobili 4 saatte satmıştı.