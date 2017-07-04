Nasdaq’ta test skandalı

Amazon ve Google'ın hisseleri yüzde 80'in üzerinde düştü. Piyasalar kısa süreli kalp krizi geçirirken olayın teknik hata olduğu anlaşıldı.

ABD teknoloji borsası Nasdaq’ta tarihi bir gün yaşandı. Piyasalar kapandıktan sonra yapılan işlemlerde Google’ın çatı şirketi Alphabet ve Amazon hisselerinde yüzde 80’in üzerinde düşüşler görüldü.

Yetkililer alarm durumuna geçerken olayın teknik bir arızadan dolayı gerçekleştiği belirlendi.



Nasdaq yetkilileri Business Insider’a yaptığı açıklamada test verilerinin listesiz işlemlerde kısa süreliğine Bloomberg platformunda yayımlandığını belirtti. Google’ın hisseleri yüzde 86.41, Amazon’un hisseleri yüzde 87.24 yükseldi.

