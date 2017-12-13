Ne zaman emekli olurum? 4A, 4B, 4C emeklilik sorgulama

Hayallerini gerçekleştirmek için emekli olmayı bekleyen vatandaşlar ne zaman emekli olurum diye soruyor. E- SGK vatandaşların emeklilik tarihini öğrenmeleri için internet üzerinden hizmet sağlıyor. Peki 4A, 4B, 4C emeklilik sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte ne zaman emekli olurum sorusunun cevabı...

Vatandaşların SGK hizmetlerine bağlı olarak merak ettiği pek çok soru bulunuyor.Ne zaman emekli olabilirim bu soruların başında geliyor. Vatandaşlar, SGK hizmetlerine artık uygulama olarak hızlı bir şekilde ulaşabilir ve bütün sorularına anında yanıt bulabilirler. E-SGK uygulamaları zaman ve yer kısıtlaması olmadan SGK’nın sunduğu hizmetlere erişebilmelerini ve hizmetlerden yararlanabilmelerini güvenli ve kolay bir şekilde sağlar. 4A, 4B, 4C emeklilik sorgulama ve ne zaman emekli olurum sorusunun cevabı haberimizde…

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Ne zaman emekli olabilirim uygulaması 4A, 4B ve 4C’ye tabi sigortalıların girdikleri veriler üzerine emeklilik yaş ve sürelerine göre emeklilik tarihi hesaplaması yapan uygulamadır.

Yukarıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza aşağıda yer alan ekran gelecek, bilgilerinizi bu ekrana girdikten sonra “Gönder” tuşuna tıkladıktan sonra ne zaman emekli olurum sorusunun cevabını öğrenmiş olacaksınız.

EMEKLİLİK NEDİR?

Yaşlılık, yetişkinliğin bir uzantısı olarak yaşam süresinin ileriki döneminde fiziksel ve ruhsal değişimlerin yoğun bir şekilde görüldüğü bir evre olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş ve üstündeki bireyleri yaşlı kabul etmektedir. Ancak bu sadece kronolojik yaşın sınırını tanımlamaktadır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte doku ve organlarda oluşan yaşlanma ise biyolojik yaşlanmadır. Öte yandan, toplumsal değerler ve kültürel yapı da yaşlının ve yaşlılığın yerini belirlemektedir.

Emeklilik, kişinin hayat içerisindeki önemli değişim dönemlerinden biridir ve sıklıkla yaşlıların karşılaştığı ilk büyük değişimdir. Emekli olan kişi öncelikle gelir kaybına uğrayacak, bunun yanında sosyal rol ve yetkileri de değişecektir. Emeklilikle birlikte yaşanan bu kayıplara uyum sağlayamayan bireyler, kendilerini değersiz, önemsiz, yalnız, boşlukta ve çaresiz hissedebilirler. Hayatlarının geri kalanını planlamakta güçlük çekebilirler. Yakınlarına yük oldukları hissine kapılır ve bazen de onlara karşı öfkeli tavırlar sergileyebilirler. Oysa emeklilikle birlikte ortaya çıkan güçlü duygular tanınıp bu yeni duruma uyum sağlandığında, emeklilik bireyin kişisel gelişimini ve hayata yeni bir bakış açısı getirebilmesini sağlayacaktır.

Çalışma yaşamları boyunca ülkemizin gelişimine büyük katkısı olan emeklilerimizin, emeklilik haklarını en iyi şekilde kullanabilmeleri, sosyal devletin önde gelen görevleri arasındadır. Söz konusu görevleri yerine getirmek amacıyla öncelikle tüm bireylere eşit kapsam ve kalitede sosyal güvenlik hizmeti verilen bir yapının oluşturulması için hazırlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile norm ve standart birliği sağlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumunca teknolojik altyapı çalışmalarına hız verilmiş olup, daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmet verebilmek için gerek sigortacılık gerekse sağlık alanında çok çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

EMEKLİLİK İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Dinamik yapıya sahip sosyal güvenlik mevzuatında teknik anlamda uzun vadeli sigorta kollarından kişilere belirli ödemelerin yapılabilmesi için belli koşulların sağlanması gerekmektedir.

A. Sigortalılık Süresi

Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınmaktadır.

B. Prim Ödeme Gün Sayısı

Prim ödeme gün sayısı; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak geçen sürelere ait gün sayısını ifade etmektedir.

C. Yaş

Yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanmasına ilişkin haklardan yararlanmak için gereken koşullardan biri de “yaş” olup, tahsis talep tarihinde aranan yaş şartı, tahsis talep tarihinden doğum tarihinin çıkartılması suretiyle tespit edilir.