Nedir bu 5G dedikleri?

İnternet hayatımızın olmazsa olmazı... Türkiye geçen yıl davul zurna ile 4G'ye geçerken İspanya'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'ndeki 5G modemler dikkat çekti. Türkiye'nin 2020 yılında 5G'ye geçmesi bekleniyor. Peki ya 5. nesil mobil internet teknolojisiyle hayatımızda neler değişecek?

İnternet hayatımızın olmazsa olmazı... Türkiye geçen yıl davul zurna ile 4G'ye geçerken İspanya'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'ndeki 5G modemler dikkat çekti. Türkiye'nin 2020 yılında 5G'ye geçmesi bekleniyor. Peki ya 5. nesil mobil internet teknolojisiyle hayatımızda neler değişecek?

Türkiye 4G teknolojisine geçen sene adım atarken dünyada 5G’nin yaygın kullanımı için hazırlıklar son aşamaya geldi. Hatta bu hafta Barcelona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi’nde Samsung evlerde kullanılacak 5G modemlerin tanıtımını bile yaptı.

Peki ya bu 5G nedir? Hayatımıza girdiği zaman internet kullanımımızda nasıl değişiklikler olacak. Yoksa 5G yerine 5.5G’ye mi geçeceğiz?

En kaba tarifiyle 5G saniyede 500 megabyte indirme hızı teknolojisini içeren konsepte verilen isim. Yani 100 GB’lık bir 4K film 4 dakikadan daha az bir sürede indirilebilecek. Aşağıdaki videoyu izleyerek 4K görüntü kalitesinin ne olduğunu anlayabilirsiniz.

KABLOYA GEREK YOK!

Evlere gelecek 5G internet teknolojisinde ise kablo gibi yeni altyapı yatırımlarına ihtiyaç olmayacak. Samsung’un modemi interneti tıpkı cep telefonu gibi havada uçuşan sinyallerden alacak bunu ev içindeki ilgili cihazlara dağıtacak.

ABD’de Verizon belli bölgelerde 5G testleri yapıyor. Dünyanın önemli bir bölümünde 2020 yılına kadar 5G teknolojisine geçmiş olması bekleniyor.

Mobil internet ağı teknolojisinin tarihi 1982 yılına kadar uzanıyor. Finlandiya’da yapılan çalışmalarda ilk kez G teknolojisiyle data alışverişi sağlandı. Ardından 1992 yılında 2G, ve 2001 yılında 3G teknolojisiyle dünya tanıştı. 2012 yılına gelindiğinde ise 4G teknolojisine son hali verildi.

ÇALIŞMALAR NASIL BAŞLADI

Nisan 2008’de Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) makinalar arası iletişim için yeni bir mobil ağ geliştirmek üzerine çalışmalara başladı.

Ağustos 2012’de New York Üniversitesi NYU WIRELESS isminde bir araştırma merkezi kurdu.

Ekim 2012’de Huawei, Samsung, Telefonica Europe ve Fujitsu İngiliz hükümetinin desteğiyle Surrey Üniversitesi’nde 5G teknolojileri geliştirmeye başladı.

12 Mayıs 2013’te Samsung ilk 5G sistemini kurdu.

1 Ekim 2013’te Japonya 5G’ye geçti.

Fransa Ocak 2015’te 5G teknolojisini test etmeye başladı.

Kaç milyon 4G kullanıcısı var 19 MİLYON BTK verilerine göre Türkiye'de 19 milyon 4G kullanıcısı bulunuyor.

TÜRKİYE’NİN 5G İLE ARASI NASIL?

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 2020 yılında 5G’ye geçileceğini söylüyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, BTK ve TÜBİTAK 5G’nin Türkiye’ye uygulanması için ortak çalışma yürütüyor.

İsveçli Ericsson geçen Ocak ayında Türkiye’nin ilk 5G testini yaptı. İlk denemede 22 gigabitlik hıza ulaşıldı.